Το Radarr είναι ένας ολοκληρωμένος αυτοματοποιημένος διαχειριστής συλλογής ταινιών για χρήστες Usenet και BitTorrent. Παρακολουθεί RSS feeds για νέες κυκλοφορίες που ταιριάζουν με τα προφίλ ποιότητάς σας, ενεργοποιεί λήψεις μέσω clients όπως το qBittorrent ή το SABnzbd, και μετονομάζει και οργανώνει αυτόματα τη βιβλιοθήκη σας. Η υποστήριξη προσαρμοσμένων μορφών σάς επιτρέπει να στοχεύετε συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — και το Radarr θα αναβαθμίσει τα υπάρχοντα αρχεία όταν εμφανιστούν καλύτερες κυκλοφορίες.

Η εκτέλεση του Radarr σε ένα VPS το διατηρεί ενεργό όλο το εικοσιτετράωρο με σταθερό εύρος ζώνης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χάσετε ποτέ ένα παράθυρο κυκλοφορίας. Ενσωματώνεται απευθείας με τα Plex, Jellyfin και Emby για να ανανεώνει τη βιβλιοθήκη του media server σας τη στιγμή που προσγειώνεται ένα νέο αρχείο, και συνδυάζεται φυσικά με τα Sonarr, Lidarr και Prowlarr για ένα πλήρες αυτοματοποιημένο οικοσύστημα πολυμέσων.