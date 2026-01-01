Αναπτύξτε το Radarr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτοματοποιημένος διαχειριστής συλλογής ταινιών που παρακολουθεί τις κυκλοφορίες, πραγματοποιεί λήψεις μέσω του προτιμώμενου client σας, και διατηρεί τη βιβλιοθήκη σας οργανωμένη.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Radarr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Radarr
Το Radarr είναι ένας ολοκληρωμένος αυτοματοποιημένος διαχειριστής συλλογής ταινιών για χρήστες Usenet και BitTorrent. Παρακολουθεί RSS feeds για νέες κυκλοφορίες που ταιριάζουν με τα προφίλ ποιότητάς σας, ενεργοποιεί λήψεις μέσω clients όπως το qBittorrent ή το SABnzbd, και μετονομάζει και οργανώνει αυτόματα τη βιβλιοθήκη σας. Η υποστήριξη προσαρμοσμένων μορφών σάς επιτρέπει να στοχεύετε συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — και το Radarr θα αναβαθμίσει τα υπάρχοντα αρχεία όταν εμφανιστούν καλύτερες κυκλοφορίες.
Η εκτέλεση του Radarr σε ένα VPS το διατηρεί ενεργό όλο το εικοσιτετράωρο με σταθερό εύρος ζώνης, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χάσετε ποτέ ένα παράθυρο κυκλοφορίας. Ενσωματώνεται απευθείας με τα Plex, Jellyfin και Emby για να ανανεώνει τη βιβλιοθήκη του media server σας τη στιγμή που προσγειώνεται ένα νέο αρχείο, και συνδυάζεται φυσικά με τα Sonarr, Lidarr και Prowlarr για ένα πλήρες αυτοματοποιημένο οικοσύστημα πολυμέσων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Radarr
Αυτοματοποιημένη Παρακολούθηση
Η παρακολούθηση ροών RSS εντοπίζει νέες κυκλοφορίες ταινιών τη στιγμή που εμφανίζονται και βάζει σε ουρά τις λήψεις αυτόματα με βάση τις προτιμήσεις ποιότητας σας.
Προφίλ ποιότητας
Ορίστε αποδεκτές αναλύσεις, codecs και μεγέθη αρχείων ανά ταινία, ώστε μόνο οι εκδόσεις που πραγματικά θέλετε να κατεβαίνουν και να διατηρούνται.
Αυτόματες αναβαθμίσεις
Το Radarr παρακολουθεί για εκδόσεις καλύτερης ποιότητας μετά την αρχική λήψη και αντικαθιστά τα αρχεία με διαφάνεια, διατηρώντας τη βιβλιοθήκη σας στην καλύτερη δυνατή ποιότητα με την πάροδο του χρόνου.
Ενσωμάτωση Media Server
Αυτόματες ειδοποιήσεις ανανέωσης βιβλιοθήκης για Plex, Jellyfin και Emby σημαίνουν ότι οι πρόσφατα ληφθείσες ταινίες εμφανίζονται στην εφαρμογή streaming μέσα σε δευτερόλεπτα.
Λίστα εισαγωγών
Εισαγάγετε λίστες παρακολούθησης από το IMDb, το Trakt και το TMDb για να προσθέτετε αυτόματα ταινίες στην παρακολουθούμενη ουρά σας καθώς επισημαίνετε τίτλους για παρακολούθηση.
Γιατί να τρέξω Radarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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