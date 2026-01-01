Το Snapdrop είναι ένα πανέμορφα απλό εργαλείο κοινής χρήσης αρχείων μέσω web που εξαλείφει την τριβή της μεταφοράς αρχείων μεταξύ συσκευών. Εμπνευσμένο από το Apple AirDrop αλλά λειτουργώντας σε όλες τις πλατφόρμες και τα προγράμματα περιήγησης, το Snapdrop ανακαλύπτει αυτόματα συσκευές στο ίδιο δίκτυο και επιτρέπει άμεσες μεταφορές peer-to-peer — χωρίς λογαριασμούς, χωρίς εγκαταστάσεις εφαρμογών και χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση.

Η αυτο-φιλοξενία του Snapdrop στο VPS σας δημιουργεί ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο περιβάλλον κοινής χρήσης αρχείων εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Σε αντίθεση με τη δημόσια υπηρεσία Snapdrop.net, η αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία σας διατηρεί όλα τα δεδομένα ανακάλυψης και μεταφοράς στο δικό σας δίκτυο, κάτι που είναι κρίσιμο για οργανισμούς που χειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες ή λειτουργούν σε περιβάλλοντα με αυστηρές απαιτήσεις χειρισμού δεδομένων.