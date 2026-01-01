Αναπτύξτε το Snapdrop με εγκατάσταση ενός κλικ.
Τοπική κοινή χρήση αρχείων μέσω browser, εμπνευσμένη από το AirDrop - χωρίς λογαριασμούς, χωρίς εφαρμογές, λειτουργεί σε κάθε πλατφόρμα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Snapdrop
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Snapdrop
Το Snapdrop είναι ένα πανέμορφα απλό εργαλείο κοινής χρήσης αρχείων μέσω web που εξαλείφει την τριβή της μεταφοράς αρχείων μεταξύ συσκευών. Εμπνευσμένο από το Apple AirDrop αλλά λειτουργώντας σε όλες τις πλατφόρμες και τα προγράμματα περιήγησης, το Snapdrop ανακαλύπτει αυτόματα συσκευές στο ίδιο δίκτυο και επιτρέπει άμεσες μεταφορές peer-to-peer — χωρίς λογαριασμούς, χωρίς εγκαταστάσεις εφαρμογών και χωρίς να απαιτείται διαμόρφωση.
Η αυτο-φιλοξενία του Snapdrop στο VPS σας δημιουργεί ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο περιβάλλον κοινής χρήσης αρχείων εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας. Σε αντίθεση με τη δημόσια υπηρεσία Snapdrop.net, η αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία σας διατηρεί όλα τα δεδομένα ανακάλυψης και μεταφοράς στο δικό σας δίκτυο, κάτι που είναι κρίσιμο για οργανισμούς που χειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες ή λειτουργούν σε περιβάλλοντα με αυστηρές απαιτήσεις χειρισμού δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Snapdrop
Μηδενική διαμόρφωση
Οι συσκευές στο ίδιο δίκτυο ανακαλύπτουν η μία την άλλη αυτόματα - ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης, δείτε τις συσκευές σας και ξεκινήστε την κοινή χρήση αμέσως.
Υποστήριξη πολλαπλών πλατφορμών
Λειτουργεί σε Windows, macOS, Linux, iOS και Android από οποιοδήποτε σύγχρονο browser χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση app σε οποιαδήποτε συσκευή.
Peer-to-Peer μεταφορές
Απευθείας μεταφορές με WebRTC επιτρέπουν τη μεταφορά αρχείων μεταξύ συσκευών χωρίς δρομολόγηση μέσω του server σας, μεγιστοποιώντας την ταχύτητα και το απόρρητο.
Χωρίς όρια μεγέθους αρχείου
Μεταφέρετε αρχεία οποιουδήποτε μεγέθους χωρίς τους περιορισμούς μεταφόρτωσης ή τη συμπίεση που επιβάλλονται από υπηρεσίες κοινής χρήσης που βασίζονται σε cloud.
Χωρίς λογαριασμούς
Πλήρως ανώνυμος διαμοιρασμός — χωρίς εγγραφή, χωρίς προσωπικά στοιχεία και χωρίς μόνιμη αποθήκευση των μεταφερόμενων αρχείων.
Γιατί να τρέξω Snapdrop στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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