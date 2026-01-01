Αναπτύξτε το TinyAuth με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ Traefik forward-auth middleware που προσθέτει μια οθόνη σύνδεσης σε οποιαδήποτε self-hosted εφαρμογή με μία μόνο ετικέτα.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TinyAuth
Το TinyAuth είναι ένα ελαφρύ self-hosted authentication middleware που προσθέτει μια οθόνη σύνδεσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή που εκτελείται πίσω από τον Traefik reverse proxy. Σε αντίθεση με τους πλήρεις παρόχους ταυτότητας, το TinyAuth είναι ένα ενιαίο Go binary που υποστηρίζεται από SQLite, αναπτύξιμο σε δευτερόλεπτα με ελάχιστη διαμόρφωση. Ένα middleware label στο αρχείο Docker Compose οποιασδήποτε εφαρμογής είναι το μόνο που χρειάζεται για να περιορίσετε την πρόσβαση πίσω από ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή σύνδεση OAuth.
Το self-hosting του TinyAuth στον VPS σας σημαίνει ότι κάθε εφαρμογή που αναπτύσσετε — πίνακες ελέγχου, εργαλεία προγραμματιστών, υπηρεσίες παρακολούθησης — μοιράζεται ένα ενιαίο επίπεδο ελέγχου ταυτότητας χωρίς να εκθέτει αυτές τις υπηρεσίες δημόσια. Η ενσωμάτωση OAuth με Google, GitHub και οποιονδήποτε πάροχο OIDC επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να συνδέονται με υπάρχοντα διαπιστευτήρια, και η ενσωματωμένη υποστήριξη TOTP προσθέτει έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων χωρίς να απαιτείται πρόσθετη υπηρεσία.
Βασικά χαρακτηριστικά του TinyAuth
Traefik Forward Auth
Προσθέστε ένα τείχος σύνδεσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή με δρομολόγηση Traefik, προσθέτοντας μία μόνο ετικέτα middleware - δεν απαιτούνται αλλαγές στην προστατευμένη εφαρμογή.
Υποστήριξη παρόχου OAuth
Επιτρέπεται η σύνδεση μέσω Google, GitHub ή οποιουδήποτε παρόχου συμβατού με OIDC, ώστε τα μέλη της ομάδας να χρησιμοποιούν τα υπάρχοντα διαπιστευτήρια αντί να διαχειρίζονται ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης.
TOTP Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Εφαρμόστε κωδικούς μιας χρήσης βάσει χρόνου σε οποιονδήποτε λογαριασμό, ενισχύοντας την πρόσβαση σε αυτο-φιλοξενούμενες εφαρμογές χωρίς την ανάπτυξη μιας αποκλειστικής υπηρεσίας 2FA.
Κοινή χρήση Subdomain Cookie
Μία ενιαία σύνδεση TinyAuth καλύπτει όλες τις εφαρμογές που φιλοξενούνται σε υποτομείς του ίδιου domain, έτσι οι χρήστες πιστοποιούνται μία φορά και κινούνται ελεύθερα σε όλο το stack.
Μηδενικές εξωτερικές εξαρτήσεις
Λειτουργεί ως ένα ενιαίο δυαδικό αρχείο με αποθήκευση SQLite — δεν απαιτείται Redis, PostgreSQL ή LDAP, διατηρώντας το αποτύπωμα πόρων ελάχιστο σε οποιοδήποτε πλάνο VPS.
Γιατί να τρέξω TinyAuth στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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