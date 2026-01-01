Το TinyAuth είναι ένα ελαφρύ self-hosted authentication middleware που προσθέτει μια οθόνη σύνδεσης σε οποιαδήποτε εφαρμογή που εκτελείται πίσω από τον Traefik reverse proxy. Σε αντίθεση με τους πλήρεις παρόχους ταυτότητας, το TinyAuth είναι ένα ενιαίο Go binary που υποστηρίζεται από SQLite, αναπτύξιμο σε δευτερόλεπτα με ελάχιστη διαμόρφωση. Ένα middleware label στο αρχείο Docker Compose οποιασδήποτε εφαρμογής είναι το μόνο που χρειάζεται για να περιορίσετε την πρόσβαση πίσω από ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ή σύνδεση OAuth.

Το self-hosting του TinyAuth στον VPS σας σημαίνει ότι κάθε εφαρμογή που αναπτύσσετε — πίνακες ελέγχου, εργαλεία προγραμματιστών, υπηρεσίες παρακολούθησης — μοιράζεται ένα ενιαίο επίπεδο ελέγχου ταυτότητας χωρίς να εκθέτει αυτές τις υπηρεσίες δημόσια. Η ενσωμάτωση OAuth με Google, GitHub και οποιονδήποτε πάροχο OIDC επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να συνδέονται με υπάρχοντα διαπιστευτήρια, και η ενσωματωμένη υποστήριξη TOTP προσθέτει έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων χωρίς να απαιτείται πρόσθετη υπηρεσία.