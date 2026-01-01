Αναπτύξτε το Rivet με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source runtime για stateful actors που τροφοδοτεί AI agents, συνεργατικές εφαρμογές και durable workflows.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Rivet
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Rivet
Το Rivet είναι μια μηχανή ενορχήστρωσης ανοιχτού κώδικα για Rivet Actors — μακροχρόνιες, ελαφριές διεργασίες των οποίων η κατάσταση βρίσκεται στη μνήμη και διατηρείται αυτόματα. Σε αντίθεση με τα stateless serverless runtimes, κάθε actor διατηρεί τη δική του SQLite-backed state, αναγνωρίσιμη ταυτότητα και αρχείο καταγραφής συμβάντων, καθιστώντας το ιδανικό για AI agents, συνεδρίες παιχνιδιών πολλών παικτών, συνεργατικούς επεξεργαστές και ανθεκτικές ροές εργασίας.
Η αυτο-φιλοξενία του Rivet στο δικό σας VPS διατηρεί την actor state, την agent memory και τα workflow data πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά εκτέλεση. Η ενσωματωμένη μηχανή περιλαμβάνει το ενσωματωμένο Inspector dashboard για περιήγηση στην κατάσταση του actor, επανάληψη ροών εργασίας και εντοπισμό σφαλμάτων ζωντανής κίνησης χωρίς ενσωμάτωση κώδικα εφαρμογής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Rivet
Παράγοντες με κατάσταση
Διαδικασίες μακράς διάρκειας με κατάσταση εντός μνήμης, διατήρηση δεδομένων SQLite και σταθερές διευθυνσιοδοτούμενες ταυτότητες για πράκτορες AI και συνεδρίες multiplayer.
Ανθεκτικά workflows
Ο χρόνος εκτέλεσης της ροής εργασιών επιβιώνει από σφάλματα και επανεκκινήσεις, αναπαράγοντας το ιστορικό συμβάντων έτσι ώστε η επιχειρηματική λογική να συνεχίζει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε.
Ενσωματωμένος Επιθεωρητής
Dashboard περιηγητή για περιήγηση σε βάσεις δεδομένων SQLite των actors, επιθεώρηση της κατάστασης workflow, παρακολούθηση συμβάντων και καθοδήγηση των actors μέσω ενός REPL.
Πολύγλωσσα SDKs
Συνδέστε τους runners μέσω των επίσημων SDKs του RivetKit για TypeScript, Rust, Python και Swift χωρίς να ξαναγράψετε υπάρχουσες υπηρεσίες.
Αποθήκευση συστήματος αρχείων
Ανάπτυξη μονού κόμβου έτοιμη για παραγωγή, υποστηριζόμενη από ένα ενσωματωμένο RocksDB store — δεν απαιτείται εξωτερική database για την έναρξη.
Προγραμματισμός κοντέινερ
Προγραμματίζει τον κώδικα χρήστη ως κοντέινερ σε κόμβους εκτέλεσης, διευκολύνοντας την εκτέλεση agents και game servers παράλληλα με τη μηχανή.
Γιατί να τρέξω Rivet στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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