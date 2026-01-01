Το Rivet είναι μια μηχανή ενορχήστρωσης ανοιχτού κώδικα για Rivet Actors — μακροχρόνιες, ελαφριές διεργασίες των οποίων η κατάσταση βρίσκεται στη μνήμη και διατηρείται αυτόματα. Σε αντίθεση με τα stateless serverless runtimes, κάθε actor διατηρεί τη δική του SQLite-backed state, αναγνωρίσιμη ταυτότητα και αρχείο καταγραφής συμβάντων, καθιστώντας το ιδανικό για AI agents, συνεδρίες παιχνιδιών πολλών παικτών, συνεργατικούς επεξεργαστές και ανθεκτικές ροές εργασίας.

Η αυτο-φιλοξενία του Rivet στο δικό σας VPS διατηρεί την actor state, την agent memory και τα workflow data πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά εκτέλεση. Η ενσωματωμένη μηχανή περιλαμβάνει το ενσωματωμένο Inspector dashboard για περιήγηση στην κατάσταση του actor, επανάληψη ροών εργασίας και εντοπισμό σφαλμάτων ζωντανής κίνησης χωρίς ενσωμάτωση κώδικα εφαρμογής.