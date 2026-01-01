Αναπτύξτε το Infisical με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα secrets manager για συγχρονισμό environment variables και API keys με ασφάλεια σε κάθε έργο και περιβάλλον.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Infisical
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Infisical
Το Infisical είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης μυστικών ανοιχτού κώδικα που αντικαθιστά τα διάσπαρτα αρχεία .env και τα hard-coded διαπιστευτήρια με μια ενιαία, ελεγχόμενη πηγή αλήθειας. Παρέχει ένα καθαρό web UI, CLI και ενσωματώσεις SDK για την αποθήκευση, τον συγχρονισμό και την περιστροφή μυστικών σε περιβάλλοντα ανάπτυξης, staging και παραγωγής, χωρίς ποτέ να δεσμεύονται ευαίσθητες τιμές στον έλεγχο πηγής.
Η αυτο-φιλοξενία του Infisical σημαίνει ότι τα API keys, οι κωδικοί πρόσβασης βάσεων δεδομένων και τα service tokens σας δεν φεύγουν ποτέ από τη δική σας υποδομή. Αποκτάτε πλήρη audit trails, έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων και έκδοση μυστικών σε hardware που ελέγχετε εσείς — χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς κίνδυνο παραβίασης από τρίτους που θα εκθέσει τα διαπιστευτήριά σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Infisical
Κεντρικοποιημένη αποθήκευση μυστικών
Αποθηκεύστε όλες τις μεταβλητές περιβάλλοντος σε κάθε έργο και περιβάλλον σε ένα μέρος, με ενσωματωμένο διαχωρισμό έργων και περιβαλλόντων.
Πλήρες αρχείο καταγραφής ελέγχου
Κάθε ανάγνωση, εγγραφή και διαγραφή μυστικού καταγράφεται με χρονοσφραγίδες και απόδοση σε χρήστη για συμμόρφωση και αντιμετώπιση περιστατικών.
CLI και SDK ενσωμάτωση
Εισαγωγή μυστικών σε οποιαδήποτε διεργασία κατά το runtime μέσω του CLI ή των εγγενών SDK για Node.js, Python, Go, Ruby και άλλα, χωρίς τροποποίηση του κώδικα εφαρμογής.
Μυστική έκδοση
Κάθε αλλαγή σε ένα μυστικό έχει έκδοση, επιτρέποντας την επαναφορά σε οποιαδήποτε προηγούμενη τιμή όταν μια κακή ανάπτυξη πρέπει να αναστραφεί γρήγορα.
CI/CD Pipeline υποστήριξη
Οι εγγενείς ενσωματώσεις με GitHub Actions, GitLab CI, Docker και Kubernetes καταργούν την ανάγκη αποθήκευσης μυστικών ως μεταβλητές pipeline απλού κειμένου.
Γιατί να τρέξω Infisical στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.