Το Infisical είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης μυστικών ανοιχτού κώδικα που αντικαθιστά τα διάσπαρτα αρχεία .env και τα hard-coded διαπιστευτήρια με μια ενιαία, ελεγχόμενη πηγή αλήθειας. Παρέχει ένα καθαρό web UI, CLI και ενσωματώσεις SDK για την αποθήκευση, τον συγχρονισμό και την περιστροφή μυστικών σε περιβάλλοντα ανάπτυξης, staging και παραγωγής, χωρίς ποτέ να δεσμεύονται ευαίσθητες τιμές στον έλεγχο πηγής.

Η αυτο-φιλοξενία του Infisical σημαίνει ότι τα API keys, οι κωδικοί πρόσβασης βάσεων δεδομένων και τα service tokens σας δεν φεύγουν ποτέ από τη δική σας υποδομή. Αποκτάτε πλήρη audit trails, έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων και έκδοση μυστικών σε hardware που ελέγχετε εσείς — χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς κίνδυνο παραβίασης από τρίτους που θα εκθέσει τα διαπιστευτήριά σας.