Το Your Spotify είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου αναλύσεων που παρακολουθεί το πλήρες ιστορικό ακρόασης του Spotify σας και το οπτικοποιεί μέσω πλούσιων γραφημάτων: κορυφαίοι καλλιτέχνες και κομμάτια με την πάροδο του χρόνου, χρόνος ακρόασης ανά ημέρα και ώρα, κατανομές ειδών, περιστροφές άλμπουμ και ιστορικές τάσεις ανά τα έτη. Σε αντίθεση με το Spotify Wrapped, το οποίο εμφανίζεται μόνο μία φορά το χρόνο, το Your Spotify σας προσφέρει το ίδιο βάθος πληροφοριών κατ' απαίτηση, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιλέξετε.

Η αυτο-φιλοξενία του Your Spotify σε ένα VPS διατηρεί κάθε αναπαραγωγή, like και παράλειψη σε μια βάση δεδομένων που ελέγχετε — οι εξαγωγές δεδομένων του ίδιου του Spotify περιορίζονται στα 50 πιο πρόσφατα κομμάτια, αλλά το Your Spotify ανακτά δεδομένα από το API συνεχώς και δημιουργεί ένα πλήρες προσωπικό αρχείο ακρόασης που μεγαλώνει για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση.