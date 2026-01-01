Αναπτύξτε το Spotify σας με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου στατιστικών ακρόασης Spotify με πλούσια γραφήματα, ιστορικό και λεπτομερείς αναλύσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Your Spotify
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Your Spotify
Το Your Spotify είναι ένας αυτο-φιλοξενούμενος πίνακας ελέγχου αναλύσεων που παρακολουθεί το πλήρες ιστορικό ακρόασης του Spotify σας και το οπτικοποιεί μέσω πλούσιων γραφημάτων: κορυφαίοι καλλιτέχνες και κομμάτια με την πάροδο του χρόνου, χρόνος ακρόασης ανά ημέρα και ώρα, κατανομές ειδών, περιστροφές άλμπουμ και ιστορικές τάσεις ανά τα έτη. Σε αντίθεση με το Spotify Wrapped, το οποίο εμφανίζεται μόνο μία φορά το χρόνο, το Your Spotify σας προσφέρει το ίδιο βάθος πληροφοριών κατ' απαίτηση, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιλέξετε.
Η αυτο-φιλοξενία του Your Spotify σε ένα VPS διατηρεί κάθε αναπαραγωγή, like και παράλειψη σε μια βάση δεδομένων που ελέγχετε — οι εξαγωγές δεδομένων του ίδιου του Spotify περιορίζονται στα 50 πιο πρόσφατα κομμάτια, αλλά το Your Spotify ανακτά δεδομένα από το API συνεχώς και δημιουργεί ένα πλήρες προσωπικό αρχείο ακρόασης που μεγαλώνει για όσο διάστημα λειτουργεί η εγκατάσταση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Your Spotify
Συνεχής καταγραφή ιστορικού
Αναζητά δεδομένα από το Spotify API κάθε λίγα δευτερόλεπτα για να καταγράψει κάθε αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των παραλειφθέντων κομματιών και των μερικών ακροάσεων — πολύ πέρα από αυτά που εξάγει το Spotify.
Κορυφαίοι καλλιτέχνες, κομμάτια και άλμπουμ
Τα διαμορφώσιμα χρονικά εύρη εμφανίζουν το περιεχόμενό σας με τις περισσότερες αναπαραγωγές, ανάλογα με τον αριθμό αναπαραγωγών, τον χρόνο ακρόασης ή τις πρώτες ανακαλύψεις.
Μοτίβα ακρόασης και τάσεις
Οι χάρτες θερμότητας και τα γραφήματα οπτικοποιούν πότε ακούτε περισσότερο - ώρα της ημέρας, ημέρα της εβδομάδας, μηνιαίες τάσεις και συγκρίσεις από έτος σε έτος.
Ανάλυση είδους και διάθεσης
Συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά ήχου κομματιών και τις ετικέτες ειδών του Spotify σε διαγράμματα που δείχνουν πώς αλλάζει το γούστο σας με την πάροδο του χρόνου.
Πίνακες ελέγχου πολλαπλών χρηστών
Κάθε χρήστης συνδέει τον δικό του λογαριασμό Spotify μέσω OAuth, ώστε τα νοικοκυριά να μπορούν να παρακολουθούν την ακρόασή τους ξεχωριστά σε έναν server.
Γιατί να τρέξω Your Spotify στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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