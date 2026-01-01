Το Heimdall είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο ταμπλό εφαρμογών που αντικαθιστά τους ακατάστατους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης με μια καθαρή, οπτική διεπαφή για την πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες ιστού σας. Υποστηρίζει βελτιωμένες ενσωματώσεις με δημοφιλή εργαλεία self-hosted όπως τα Sonarr, Radarr και SABnzbd, εμφανίζοντας ζωντανά στατιστικά στοιχεία απευθείας στα πλακίδια του ταμπλό ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση της υπηρεσίας με μια ματιά.

Η φιλοξενία του Heimdall στον δικό σας VPS σας δίνει μια επίμονη, πάντα διαθέσιμη αρχική σελίδα προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις και πλήρη έλεγχο της διάταξης του ταμπλό σας, των θεμάτων και των ενσωματώσεων API.