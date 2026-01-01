Αναπτύξτε το Heimdall με εγκατάσταση ενός κλικ.
Κομψό ταμπλό εφαρμογών για την κεντρική πρόσβαση σε όλα τα web services σας και τα self-hosted apps.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Heimdall
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Heimdall
Το Heimdall είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο ταμπλό εφαρμογών που αντικαθιστά τους ακατάστατους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης με μια καθαρή, οπτική διεπαφή για την πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και υπηρεσίες ιστού σας. Υποστηρίζει βελτιωμένες ενσωματώσεις με δημοφιλή εργαλεία self-hosted όπως τα Sonarr, Radarr και SABnzbd, εμφανίζοντας ζωντανά στατιστικά στοιχεία απευθείας στα πλακίδια του ταμπλό ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση της υπηρεσίας με μια ματιά.
Η φιλοξενία του Heimdall στον δικό σας VPS σας δίνει μια επίμονη, πάντα διαθέσιμη αρχική σελίδα προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις και πλήρη έλεγχο της διάταξης του ταμπλό σας, των θεμάτων και των ενσωματώσεων API.
Βασικά χαρακτηριστικά του Heimdall
Στατιστικά ζωντανής υπηρεσίας
Βελτιωμένες ενσωματώσεις με Sonarr, Radarr, NZBGet και άλλα εμφανίζουν στατιστικά σε πραγματικό χρόνο απευθείας στα πλακίδια του dashboard.
Ενσωματωμένη αναζήτηση
Η ενσωματωμένη γραμμή αναζήτησης υποστηρίζει Google, Bing και DuckDuckGo, καθιστώντας το Heimdall μια ισχυρή αρχική σελίδα browser.
Αυτόματη ανίχνευση εικονιδίου
Συμπληρώνει αυτόματα εικονίδια και χρώματα για αναγνωρισμένες Foundation εφαρμογές, μειώνοντας την προσπάθεια χειροκίνητης διαμόρφωσης.
Υποστήριξη πολλών χρηστών
Κάθε χρήστης αποκτά τη δική του διαμόρφωση πίνακα ελέγχου, κατάλληλη για κοινόχρηστα homelabs και περιβάλλοντα ομάδων.
Φιλτράρισμα βάσει ετικετών
Οργανώστε μεγάλες συλλογές εφαρμογών με ετικέτες για γρήγορο φιλτράρισμα και πλοήγηση σε όλες τις κατηγορίες υπηρεσιών.
Γιατί να τρέξω Heimdall στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.