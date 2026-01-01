Το RabbitMQ είναι το de facto πρότυπο μεσίτης μηνυμάτων ανοιχτού κώδικα, που υλοποιεί το AMQP παράλληλα με υποστήριξη για MQTT, STOMP και άλλα πρωτόκολλα. Αποσυνδέει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές έτσι ώστε τα μηνύματα να μπαίνουν με ασφάλεια στην ουρά όταν οι παραλήπτες δεν είναι διαθέσιμοι και να παραδίδονται αξιόπιστα όταν επανασυνδέονται — εξαλείφοντας την ευθραυστότητα των άμεσων κλήσεων API μεταξύ των υπηρεσιών.

Η αυτο-φιλοξενία του RabbitMQ καταργεί την τιμολόγηση ανά μήνυμα και την εξάρτηση από προμηθευτή, διατηρεί ευαίσθητα επιχειρηματικά γεγονότα εντός της δικής σας υποδομής και σας δίνει πλήρη έλεγχο στις διαμορφώσεις ουρών, τους κανόνες δρομολόγησης και τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων. Το ενσωματωμένο UI διαχείρισης παρέχει ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στις ροές μηνυμάτων, τα βάθη ουρών και την απόδοση των καταναλωτών χωρίς εξωτερικά εργαλεία παρακολούθησης.