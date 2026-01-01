Αναπτύξτε RabbitMQ με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα AMQP message broker για αξιόπιστη ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ κατανεμημένων στοιχείων εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για RabbitMQ
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με RabbitMQ
Το RabbitMQ είναι το de facto πρότυπο μεσίτης μηνυμάτων ανοιχτού κώδικα, που υλοποιεί το AMQP παράλληλα με υποστήριξη για MQTT, STOMP και άλλα πρωτόκολλα. Αποσυνδέει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές έτσι ώστε τα μηνύματα να μπαίνουν με ασφάλεια στην ουρά όταν οι παραλήπτες δεν είναι διαθέσιμοι και να παραδίδονται αξιόπιστα όταν επανασυνδέονται — εξαλείφοντας την ευθραυστότητα των άμεσων κλήσεων API μεταξύ των υπηρεσιών.
Η αυτο-φιλοξενία του RabbitMQ καταργεί την τιμολόγηση ανά μήνυμα και την εξάρτηση από προμηθευτή, διατηρεί ευαίσθητα επιχειρηματικά γεγονότα εντός της δικής σας υποδομής και σας δίνει πλήρη έλεγχο στις διαμορφώσεις ουρών, τους κανόνες δρομολόγησης και τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων. Το ενσωματωμένο UI διαχείρισης παρέχει ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στις ροές μηνυμάτων, τα βάθη ουρών και την απόδοση των καταναλωτών χωρίς εξωτερικά εργαλεία παρακολούθησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του RabbitMQ
Ευέλικτη Δρομολόγηση Ανταλλαγών
Οι ανταλλαγές Direct, topic, fanout και headers σάς επιτρέπουν να δρομολογείτε μηνύματα ακριβώς στους καταναλωτές που τα χρειάζονται με μηδενικό κώδικα δρομολόγησης boilerplate.
Αξιόπιστη παράδοση
Οι επιβεβαιώσεις εκδότη και οι αποδοχές καταναλωτή διασφαλίζουν ότι κάθε μήνυμα επεξεργάζεται τουλάχιστον μία φορά, με τις dead-letter queues να καταγράφουν τα αποτυχημένα μηνύματα για επανάληψη.
Διαχείριση UI
Ο πίνακας ελέγχου μέσω browser εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τα βάθη ουράς, τους ρυθμούς μηνυμάτων και την κατάσταση της σύνδεσης, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε και να αντιμετωπίζετε προβλήματα χωρίς πρόσβαση CLI.
Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων
Η υποστήριξη AMQP, MQTT και STOMP σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπηρεσία — συσκευή IoT, mobile app ή microservice — μπορεί να δημοσιεύει και να καταναλώνει μηνύματα με μια εγγενή βιβλιοθήκη πελάτη.
Ουρές προτεραιότητας
Αντιστοιχίστε επίπεδα προτεραιότητας σε μηνύματα ώστε οι επείγουσες εργασίες να επεξεργάζονται πριν από τις συνήθεις εργασίες παρασκηνίου, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε ξεχωριστή υποδομή ουράς.
Γιατί να τρέξω RabbitMQ στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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