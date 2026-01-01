Αναπτύξτε το Annif με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πολύγλωσσο αυτοματοποιημένο εργαλείο θεματικής ευρετηρίασης για βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και ερευνητικές ροές εργασίας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Annif
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Annif
Το Annif είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Φινλανδίας που εκχωρεί αυτόματα όρους θέματος σε έγγραφα. Συνδυάζει λεξικούς, στατιστικούς και μηχανικής μάθησης μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, και μοντέλων συνόλου, έτσι ώστε οι καταλογογράφοι να μπορούν να επιλέξουν ή να συνδυάσουν τους αλγόριθμους που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε συλλογή και γλώσσα.
Η αυτο-φιλοξενία του Annif στον δικό σας VPS διατηρεί τα εκπαιδευτικά σώματα κειμένων, τα ελεγχόμενα λεξιλόγια και τα βιβλιογραφικά μεταδεδομένα υπό τον πλήρη έλεγχό σας, αντί να τα στέλνετε σε μια υπηρεσία ευρετηρίασης τρίτου μέρους. Το container εκθέτει ένα REST API και ένα UI βασισμένο σε φυλλομετρητή για τη δοκιμή έργων, έτσι ώστε η ενσωμάτωση του Annif σε υπάρχουσες ροές εργασίας καταλογογράφησης ή η δημιουργία προσαρμοσμένων πελατών να απαιτεί μόνο κλήσεις HTTP.
Βασικά χαρακτηριστικά του Annif
Πολλαπλά indexing backends
Επιλέξτε μεταξύ TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, και stwfsapy, ή συνδυάστε τα σε ensembles ρυθμισμένα για κάθε γλώσσα και συλλογή.
Πολύγλωσση υποστήριξη
Διαμορφώσιμοι αναλυτές χειρίζονται Φινλανδικά, Σουηδικά, Αγγλικά, Γερμανικά και άλλες γλώσσες μέσω Snowball stemmers, Voikko και spaCy pipelines.
REST API και web UI
Η ενσωματωμένη διεπαφή χρήστη του browser σάς επιτρέπει να πειραματιστείτε με έργα, ενώ το REST endpoint, τεκμηριωμένο με OpenAPI, συνδέει το Annif με υπάρχοντα εργαλεία καταλογογράφησης.
Ελεγχόμενα λεξιλόγια
Φορτώστε λεξιλόγια SKOS, TSV ή CSV, όπως YSO, LCSH ή το δικό σας θησαυρό, ώστε οι προτάσεις να παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τα αρχεία αρχών.
CLI για εκπαίδευση και αξιολόγηση
Διαχειριστείτε έργα, εκπαιδεύστε μοντέλα και αξιολογήστε την ακρίβεια και το recall έναντι gold-standard corpora με μια scriptable διεπαφή γραμμής εντολών.
Γιατί να τρέχω Annif στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.