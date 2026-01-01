Το Annif είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Φινλανδίας που εκχωρεί αυτόματα όρους θέματος σε έγγραφα. Συνδυάζει λεξικούς, στατιστικούς και μηχανικής μάθησης μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE, και μοντέλων συνόλου, έτσι ώστε οι καταλογογράφοι να μπορούν να επιλέξουν ή να συνδυάσουν τους αλγόριθμους που ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε συλλογή και γλώσσα.

Η αυτο-φιλοξενία του Annif στον δικό σας VPS διατηρεί τα εκπαιδευτικά σώματα κειμένων, τα ελεγχόμενα λεξιλόγια και τα βιβλιογραφικά μεταδεδομένα υπό τον πλήρη έλεγχό σας, αντί να τα στέλνετε σε μια υπηρεσία ευρετηρίασης τρίτου μέρους. Το container εκθέτει ένα REST API και ένα UI βασισμένο σε φυλλομετρητή για τη δοκιμή έργων, έτσι ώστε η ενσωμάτωση του Annif σε υπάρχουσες ροές εργασίας καταλογογράφησης ή η δημιουργία προσαρμοσμένων πελατών να απαιτεί μόνο κλήσεις HTTP.