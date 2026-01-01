Το Sonatype Nexus Repository Manager είναι το artifact repository βιομηχανικού προτύπου για την αποθήκευση, οργάνωση και διανομή build artifacts σε κάθε κύρια μορφή πακέτου. Λειτουργεί ως καθολική proxy cache για Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub και δεκάδες άλλα μητρώα, μειώνοντας δραματικά τις εξωτερικές λήψεις και επιταχύνοντας τα builds.

Το self-hosting του Nexus στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην αποθήκευση artifact, στις πολιτικές πρόσβασης και στη σάρωση ασφαλείας. Οι ομάδες αποκτούν μια ενιαία πηγή αλήθειας για όλες τις εξαρτήσεις — δημόσιες και ιδιωτικές — χωρίς τιμολόγηση ανά θέση ή όρια cloud storage.