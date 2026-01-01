Ανάπτυξη του Nexus Repository Manager με εγκατάσταση ενός κλικ.
Καθολικός διαχειριστής αποθετηρίου artifacts που υποστηρίζει Maven, npm, Docker, PyPI και άλλα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Nexus Repository Manager
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Nexus Repository Manager
Το Sonatype Nexus Repository Manager είναι το artifact repository βιομηχανικού προτύπου για την αποθήκευση, οργάνωση και διανομή build artifacts σε κάθε κύρια μορφή πακέτου. Λειτουργεί ως καθολική proxy cache για Maven Central, npm, PyPI, Docker Hub και δεκάδες άλλα μητρώα, μειώνοντας δραματικά τις εξωτερικές λήψεις και επιταχύνοντας τα builds.
Το self-hosting του Nexus στον δικό σας VPS σάς δίνει πλήρη έλεγχο στην αποθήκευση artifact, στις πολιτικές πρόσβασης και στη σάρωση ασφαλείας. Οι ομάδες αποκτούν μια ενιαία πηγή αλήθειας για όλες τις εξαρτήσεις — δημόσιες και ιδιωτικές — χωρίς τιμολόγηση ανά θέση ή όρια cloud storage.
Βασικά χαρακτηριστικά του Nexus Repository Manager
Καθολική υποστήριξη μορφών
Φιλοξενήστε και χρησιμοποιήστε ως proxy Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go, και πολλές άλλες μορφές από μία ενιαία εγκατάσταση.
Proxy και cache
Cache απομακρυσμένα τεχνουργήματα τοπικά ώστε οι build να μην αποτυγχάνουν ποτέ επειδή ένα upstream registry είναι αργό ή μη διαθέσιμο.
Ιδιωτικά αποθετήρια
Δημοσιεύστε ιδιόκτητες βιβλιοθήκες και Docker images σε ιδιωτικά φιλοξενούμενα αποθετήρια με λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης.
Αναζήτηση στοιχείου
Η ολοκληρωμένη αναζήτηση κειμένου σε όλα τα αποθετήρια επιτρέπει στους προγραμματιστές να βρίσκουν γρήγορα συγκεκριμένες εκδόσεις τεχνουργημάτων και τα μεταδεδομένα τους.
Πρόσβαση βάσει ρόλων
Ορίστε αναλυτικά δικαιώματα ανά repository, ώστε οι ομάδες να βλέπουν και να δημοσιεύουν μόνο στα repositories που τους ανήκουν.
Γιατί να τρέξω Nexus Repository Manager στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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