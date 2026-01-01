Αναπτύξτε το Scada-LTS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Διαδικτυακό σύστημα SCADA ανοιχτού κώδικα για βιομηχανική παρακολούθηση, πίνακες ελέγχου, συναγερμούς και έλεγχο συσκευών βάσει πρωτοκόλλου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Scada-LTS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Scada-LTS
Το Scada-LTS είναι ένα σύστημα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) βασισμένο σε Java, web-native, σχεδιασμένο για μηχανικούς που χρειάζονται να παρακολουθούν και να ελέγχουν βιομηχανικό εξοπλισμό από ένα πρόγραμμα περιήγησης. Προερχόμενο από την αποδεδειγμένη βάση κώδικα του Mango Automation, περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή γραφικής προβολής, καταγραφή ιστορικών δεδομένων, διαχείριση συναγερμών, scripting, και ενσωματωμένους drivers για Modbus, SNMP, OPC, και άλλα βιομηχανικά πρωτόκολλα - χωρίς ιδιόκτητες άδειες ή χρεώσεις ανά ετικέτα.
Η αυτο-φιλοξενία του Scada-LTS στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα διεργασιών, τα διαπιστευτήρια συσκευών και τη δραστηριότητα του χειριστή εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, ενώ καθιστά τα dashboards προσβάσιμα σε ομάδες πεδίου μέσω τυπικού HTTPS χωρίς να εκθέτει τα PLCs στο δημόσιο διαδίκτυο.
Βασικά χαρακτηριστικά του Scada-LTS
Πολυπρωτοκολικά προγράμματα οδήγησης
Εγγενείς πηγές δεδομένων Modbus, SNMP, OPC, HTTP και SQL συνδέονται με PLCs, αισθητήρες και υπάρχοντα συστήματα χωρίς gateways τρίτων.
Επεξεργαστής γραφικών προβολών
Ο Drag-and-drop δημιουργός προβολών επιτρέπει στους μηχανικούς να συνθέτουν ζωντανά διαγράμματα μίμησης, μετρητές και γραφήματα τάσεων απευθείας στον browser.
Συναγερμοί και χειριστές συμβάντων
Τα διαμορφώσιμα επίπεδα συναγερμού με ενέργειες email, scripting και set-point μετατρέπουν τις ανωμαλίες σε αυτοματοποιημένες αποκρίσεις σε όλη την εγκατάσταση.
Καταγραφή ιστορικών δεδομένων
Κάθε σημείο δεδομένων έχει χρονοσήμανση και αποθηκεύεται σε MySQL, επιτρέποντας μακροπρόθεσμη ανάλυση τάσεων, αναφορές και ρυθμιστικά ίχνη ελέγχου.
Scripting και meta σημεία
Τα JavaScript-based meta points και οι event handlers υπολογίζουν παράγωγες τιμές, KPIs και προσαρμοσμένη λογική χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες.
Web-εγγενής αρχιτεκτονική
Λειτουργεί σε Apache Tomcat με ένα UI πλήρως βασισμένο σε πρόγραμμα περιήγησης, έτσι οι χειριστές έχουν πρόσβαση σε πίνακες ελέγχου από οποιαδήποτε συσκευή στο δίκτυο.
Γιατί να τρέξω Scada-LTS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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