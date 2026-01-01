Το Scada-LTS είναι ένα σύστημα SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) βασισμένο σε Java, web-native, σχεδιασμένο για μηχανικούς που χρειάζονται να παρακολουθούν και να ελέγχουν βιομηχανικό εξοπλισμό από ένα πρόγραμμα περιήγησης. Προερχόμενο από την αποδεδειγμένη βάση κώδικα του Mango Automation, περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή γραφικής προβολής, καταγραφή ιστορικών δεδομένων, διαχείριση συναγερμών, scripting, και ενσωματωμένους drivers για Modbus, SNMP, OPC, και άλλα βιομηχανικά πρωτόκολλα - χωρίς ιδιόκτητες άδειες ή χρεώσεις ανά ετικέτα.

Η αυτο-φιλοξενία του Scada-LTS στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα διεργασιών, τα διαπιστευτήρια συσκευών και τη δραστηριότητα του χειριστή εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, ενώ καθιστά τα dashboards προσβάσιμα σε ομάδες πεδίου μέσω τυπικού HTTPS χωρίς να εκθέτει τα PLCs στο δημόσιο διαδίκτυο.