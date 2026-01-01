Αναπτύξτε Waline με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ σύστημα σχολίων ανοιχτού κώδικα με προστασία από spam, εποπτεία και υποστήριξη για πλούσιες ειδοποιήσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Waline
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Waline
Το Waline είναι ένα open-source, self-hosted σύστημα σχολίων σχεδιασμένο για static websites, blogs και ιστοσελίδες τεκμηρίωσης. Παρέχει μια πλήρη εμπειρία σχολιασμού, συμπεριλαμβανομένων ένθετων απαντήσεων, αντιδράσεων emoji, μετρητών επισκεπτών και στατιστικών προβολών άρθρων, όλα αυτά χωρίς να βασίζεται σε υπηρεσίες τρίτων που παρακολουθούν τους χρήστες σας.
Η self-hosting εγκατάσταση του Waline στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα σχολίων, στις ροές εργασίας εποπτείας και στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. Αυτή η υλοποίηση χρησιμοποιεί SQLite για τοπική αποθήκευση χωρίς διαμόρφωση, οπότε δεν υπάρχει ξεχωριστή βάση δεδομένων για διαχείριση. Το Waline ενσωματώνεται με οποιοδήποτε frontend μέσω ενός JavaScript widget και υποστηρίζει τη μορφοποίηση Markdown στα σχόλια από προεπιλογή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Waline
Spam προστασία
Η ενσωμάτωση Akismet και ο περιορισμός ρυθμού ανά IP αποτρέπουν τα σχόλια spam χωρίς να απαιτείται μη αυτόματη αναθεώρηση κάθε υποβολής.
Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι αυτόματες ειδοποιήσεις email ενημερώνουν τους σχολιαστές για απαντήσεις και τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για νέες υποβολές, διατηρώντας τις συζητήσεις ενεργές χωρίς χειροκίνητη παρακολούθηση.
Αναλύσεις επισκεπτών
Παρακολουθήστε τις μετρήσεις προβολών σελίδων και τα στατιστικά μοναδικών επισκεπτών ανά άρθρο απευθείας από το Waline widget, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον υπηρεσία analytics.
Πίνακας ελέγχου εποπτείας
Ο web-based πίνακας διαχείρισης σάς επιτρέπει να εγκρίνετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε σχόλια και να διαχειριστείτε λογαριασμούς σχολιαστών από μία ενιαία διεπαφή.
Markdown υποστήριξη
Οι σχολιαστές μπορούν να μορφοποιήσουν τις απαντήσεις χρησιμοποιώντας τη σύνταξη Markdown και να εισάγουν αντιδράσεις emoji, κάνοντας τις συζητήσεις πλουσιότερες και ευκολότερες στην ανάγνωση.
Γιατί να τρέξω Waline στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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