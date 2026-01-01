Το Waline είναι ένα open-source, self-hosted σύστημα σχολίων σχεδιασμένο για static websites, blogs και ιστοσελίδες τεκμηρίωσης. Παρέχει μια πλήρη εμπειρία σχολιασμού, συμπεριλαμβανομένων ένθετων απαντήσεων, αντιδράσεων emoji, μετρητών επισκεπτών και στατιστικών προβολών άρθρων, όλα αυτά χωρίς να βασίζεται σε υπηρεσίες τρίτων που παρακολουθούν τους χρήστες σας.

Η self-hosting εγκατάσταση του Waline στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα σχολίων, στις ροές εργασίας εποπτείας και στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. Αυτή η υλοποίηση χρησιμοποιεί SQLite για τοπική αποθήκευση χωρίς διαμόρφωση, οπότε δεν υπάρχει ξεχωριστή βάση δεδομένων για διαχείριση. Το Waline ενσωματώνεται με οποιοδήποτε frontend μέσω ενός JavaScript widget και υποστηρίζει τη μορφοποίηση Markdown στα σχόλια από προεπιλογή.