Το CyberChef είναι ένα ισχυρό εργαλείο χειρισμού δεδομένων βασισμένο στο διαδίκτυο, που αναπτύχθηκε από την GCHQ, προσφέροντας πάνω από 300 ενσωματωμένες λειτουργίες για κρυπτογράφηση, κωδικοποίηση, συμπίεση, κατακερματισμό (hashing) και μετατροπή μορφής δεδομένων — όλα μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής drag-and-drop. Το μοναδικό σύστημα συνταγών σάς επιτρέπει να συνδέετε πολλαπλές λειτουργίες σε επαναχρησιμοποιήσιμες, κοινόχρηστες ροές εργασίας, ενώ η λειτουργία "Magic" ανιχνεύει αυτόματα τους τύπους κωδικοποίησης για να επιταχύνει την ανάλυση.

Επειδή το CyberChef επεξεργάζεται τα πάντα client-side στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ευαίσθητα δεδομένα δεν φεύγουν ποτέ από το μηχάνημά σας. Η αυτο-φιλοξενία της δικής σας περίπτωσης σε ένα VPS διασφαλίζει ότι είναι πάντα διαθέσιμο για την ομάδα σας, προσβάσιμο μόνο εντός της υποδομής σας, και απαλλαγμένο από την εξάρτηση από δημόσιες φιλοξενούμενες εκδόσεις — κρίσιμο για λειτουργίες ασφαλείας και ροές εργασίας αντιμετώπισης περιστατικών που χειρίζονται εμπιστευτικά δεδομένα.