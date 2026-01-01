Αναπτύξτε το CyberChef με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Το "Cyber Swiss Army Knife" της GCHQ με 300+ λειτουργίες για κωδικοποίηση, κρυπτογράφηση και ανάλυση δεδομένων στον browser.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CyberChef
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CyberChef
Το CyberChef είναι ένα ισχυρό εργαλείο χειρισμού δεδομένων βασισμένο στο διαδίκτυο, που αναπτύχθηκε από την GCHQ, προσφέροντας πάνω από 300 ενσωματωμένες λειτουργίες για κρυπτογράφηση, κωδικοποίηση, συμπίεση, κατακερματισμό (hashing) και μετατροπή μορφής δεδομένων — όλα μέσω μιας διαισθητικής διεπαφής drag-and-drop. Το μοναδικό σύστημα συνταγών σάς επιτρέπει να συνδέετε πολλαπλές λειτουργίες σε επαναχρησιμοποιήσιμες, κοινόχρηστες ροές εργασίας, ενώ η λειτουργία "Magic" ανιχνεύει αυτόματα τους τύπους κωδικοποίησης για να επιταχύνει την ανάλυση.
Επειδή το CyberChef επεξεργάζεται τα πάντα client-side στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ευαίσθητα δεδομένα δεν φεύγουν ποτέ από το μηχάνημά σας. Η αυτο-φιλοξενία της δικής σας περίπτωσης σε ένα VPS διασφαλίζει ότι είναι πάντα διαθέσιμο για την ομάδα σας, προσβάσιμο μόνο εντός της υποδομής σας, και απαλλαγμένο από την εξάρτηση από δημόσιες φιλοξενούμενες εκδόσεις — κρίσιμο για λειτουργίες ασφαλείας και ροές εργασίας αντιμετώπισης περιστατικών που χειρίζονται εμπιστευτικά δεδομένα.
Βασικά χαρακτηριστικά του CyberChef
300+ Ενσωματωμένες λειτουργίες
Καλύπτει Base64, AES, SHA hashing, regex, IP parsing, συμπίεση, και δεκάδες άλλες λειτουργίες μετασχηματισμού δεδομένων χωρίς να γράψετε κώδικα.
Αλληλουχία Συνταγών
Συνδυάστε πολλαπλές λειτουργίες σε επαναχρησιμοποιήσιμες συνταγές που μπορούν να αποθηκευτούν και να κοινοποιηθούν μέσω URL, επιτρέποντας επαναλαμβανόμενες και τεκμηριωμένες ροές εργασιών μετασχηματισμού δεδομένων.
Επεξεργασία από την πλευρά του πελάτη
Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται εξ ολοκλήρου στον περιηγητή - τα δεδομένα δεν φεύγουν ποτέ από τον υπολογιστή σας, καθιστώντας το ασφαλές για ευαίσθητες έρευνες ασφαλείας και εμπιστευτική ανάλυση.
Μαγική αυτόματη ανίχνευση
Η λειτουργία Magic αναγνωρίζει αυτόματα άγνωστα σχήματα κωδικοποίησης και προτείνει τις σωστές λειτουργίες για την αποκωδικοποίησή τους, επιταχύνοντας τη διαλογή και την ανάλυση.
Breakpoint Debugging
Περάστε μέσα από τις διαδικασίες με breakpoints για να επιθεωρήσετε ενδιάμεσες καταστάσεις δεδομένων και να αντιμετωπίσετε προβλήματα σε σύνθετες διοχετεύσεις μετασχηματισμού πολλαπλών σταδίων.
Γιατί να τρέχω CyberChef στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.