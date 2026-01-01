Το pgBackWeb είναι ένας διαχειριστής backup PostgreSQL ανοιχτού κώδικα με διασύνδεση web για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση εργασιών backup σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων και προορισμούς αποθήκευσης. Σε αντίθεση με τα εργαλεία γραμμής εντολών που απαιτούν γνώση shell scripting, το pgBackWeb σας επιτρέπει να διαμορφώσετε προγράμματα, πολιτικές διατήρησης και προορισμούς αποθήκευσης εξ ολοκλήρου μέσω ενός browser.

Το self-hosting του pgBackWeb στον δικό σας VPS διατηρεί τη διαμόρφωση backup σας και τα διαπιστευτήρια βάσης δεδομένων υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Όλα τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας ένα κλειδί που παρέχετε, και τα backup καταλήγουν σε αποθηκευτικό χώρο που σας ανήκει - είτε πρόκειται για τοπικό δίσκο είτε για S3-compatible object storage που διαμορφώνετε.