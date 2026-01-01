Αναπτύξτε το pgBackWeb με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διασύνδεση web ανοιχτού κώδικα για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση αντιγράφων ασφαλείας PostgreSQL σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων και προορισμούς αποθήκευσης.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με pgBackWeb
Το pgBackWeb είναι ένας διαχειριστής backup PostgreSQL ανοιχτού κώδικα με διασύνδεση web για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση εργασιών backup σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων και προορισμούς αποθήκευσης. Σε αντίθεση με τα εργαλεία γραμμής εντολών που απαιτούν γνώση shell scripting, το pgBackWeb σας επιτρέπει να διαμορφώσετε προγράμματα, πολιτικές διατήρησης και προορισμούς αποθήκευσης εξ ολοκλήρου μέσω ενός browser.
Το self-hosting του pgBackWeb στον δικό σας VPS διατηρεί τη διαμόρφωση backup σας και τα διαπιστευτήρια βάσης δεδομένων υπό τον πλήρη έλεγχό σας. Όλα τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας ένα κλειδί που παρέχετε, και τα backup καταλήγουν σε αποθηκευτικό χώρο που σας ανήκει - είτε πρόκειται για τοπικό δίσκο είτε για S3-compatible object storage που διαμορφώνετε.
Βασικά χαρακτηριστικά του pgBackWeb
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Συνδέστε και προγραμματίστε αντίγραφα ασφαλείας για πολλαπλές βάσεις δεδομένων PostgreSQL από ένα ενιαίο dashboard χωρίς ξεχωριστά αρχεία διαμόρφωσης ανά βάση δεδομένων.
Αποθήκευση συμβατή με S3
Στείλτε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας σε AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, ή σε οποιοδήποτε συμβατό με S3 endpoint παράλληλα με τον τοπικό χώρο αποθήκευσης.
Προγραμματισμένες εργασίες backup
Ορίστε επαναλαμβανόμενα προγράμματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με διαμορφώσιμες πολιτικές διατήρησης για αυτόματη κατάργηση παλαιών αρχείων και έλεγχο του κόστους αποθήκευσης.
Κρυπτογραφημένα διαπιστευτήρια
Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης βάσεων δεδομένων και τα κλειδιά πρόσβασης αποθήκευσης κρυπτογραφούνται εν ηρεμία χρησιμοποιώντας ένα ιδιωτικό κλειδί που εσείς ελέγχετε - ποτέ δεν αποθηκεύονται σε απλό κείμενο.
Παρακολούθηση ιστορικού backup
Κάθε εκτέλεση αντιγράφου ασφαλείας καταγράφεται με την κατάσταση, τη διάρκεια και το μέγεθος αρχείου, ώστε να γνωρίζετε αμέσως όταν αποτυγχάνει μια εργασία.
Γιατί να τρέξω pgBackWeb στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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