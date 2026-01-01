Το Fusio είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης API που λειτουργεί τόσο ως πύλη API όσο και ως backend builder. Σας επιτρέπει να εκθέτετε πίνακες βάσεων δεδομένων, μικροϋπηρεσίες ή προσαρμοσμένη λογική ως REST APIs χωρίς να γράφετε boilerplate κώδικα — υποστηρίζοντας MySQL, PostgreSQL, MongoDB και άλλα. Ένα ενσωματωμένο developer portal παρέχει στους εξωτερικούς προγραμματιστές πρόσβαση αυτοεξυπηρέτησης, διαχείριση κλειδιών API και ζωντανή τεκμηρίωση OpenAPI, ενώ τα συνδρομητικά πλάνα και ο περιορισμός ρυθμού (rate limiting) καθιστούν απλή τη δημιουργία εσόδων από τα API σας.

Με εγγενή υποστήριξη Model Context Protocol (MCP), το Fusio μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως κόμβος ενσωμάτωσης για πράκτορες AI, συνδέοντας τα δεδομένα και τις υπηρεσίες σας απευθείας σε ροές εργασίας LLM. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας διατηρεί όλη την κίνηση API και την επιχειρηματική λογική υπό τον έλεγχό σας.