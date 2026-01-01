Αναπτύξτε το Fusio με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης API ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία, λειτουργία και εμπορευματοποίηση API με ένα οπτικό developer portal.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Fusio
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fusio
Το Fusio είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης API που λειτουργεί τόσο ως πύλη API όσο και ως backend builder. Σας επιτρέπει να εκθέτετε πίνακες βάσεων δεδομένων, μικροϋπηρεσίες ή προσαρμοσμένη λογική ως REST APIs χωρίς να γράφετε boilerplate κώδικα — υποστηρίζοντας MySQL, PostgreSQL, MongoDB και άλλα. Ένα ενσωματωμένο developer portal παρέχει στους εξωτερικούς προγραμματιστές πρόσβαση αυτοεξυπηρέτησης, διαχείριση κλειδιών API και ζωντανή τεκμηρίωση OpenAPI, ενώ τα συνδρομητικά πλάνα και ο περιορισμός ρυθμού (rate limiting) καθιστούν απλή τη δημιουργία εσόδων από τα API σας.
Με εγγενή υποστήριξη Model Context Protocol (MCP), το Fusio μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως κόμβος ενσωμάτωσης για πράκτορες AI, συνδέοντας τα δεδομένα και τις υπηρεσίες σας απευθείας σε ροές εργασίας LLM. Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας διατηρεί όλη την κίνηση API και την επιχειρηματική λογική υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Fusio
Database σε API
Διαθέστε MySQL, PostgreSQL, MongoDB και άλλες πηγές δεδομένων ως διαχειριζόμενα REST APIs χωρίς να γράφετε τυποποιημένο κώδικα.
Πύλη Προγραμματιστών
API αξιοποίηση εσόδων
Δημιουργήστε προγράμματα συνδρομών και βαθμίδες περιορισμού ρυθμού για χρέωση χρήσης API με διαμορφώσιμα όρια και ενσωμάτωση χρέωσης.
Ενσωμάτωση MCP
Συνδέστε τα APIs απευθείας σε ροές εργασίας πρακτόρων AI μέσω εγγενούς υποστήριξης Model Context Protocol για ενσωμάτωση εργαλείων LLM.
Δημιουργία SDK
Αυτόματη δημιουργία client SDKs για όλες τις κύριες προγραμματιστικές γλώσσες για την επιτάχυνση των ενσωματώσεων API τρίτων.
Γιατί να τρέξω Fusio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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