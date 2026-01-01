Αναπτύξτε το Krayin CRM με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα Laravel CRM για τη διαχείριση δυνητικών πελατών, επαφών, διοχετεύσεων και σχέσεων με τους πελάτες από άκρο σε άκρο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Krayin CRM
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Krayin CRM
Το Krayin CRM είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλαίσιο διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) βασισμένο σε Laravel και Vue.js. Παρέχει στις ομάδες πωλήσεων ένα πλήρες εργαλείο διαχείρισης του κύκλου ζωής του πελάτη — από τη σύλληψη και την αξιολόγηση δυνητικών πελατών, την παρακολούθηση του pipeline, τη δημιουργία προσφορών και τις δραστηριότητες μετά την πώληση — χωρίς άδειες χρήσης ανά χρήστη ή εξάρτηση από προμηθευτή.
Η αυτο-φιλοξενία του Krayin στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε δυνητικό πελάτη, επαφή, ανταλλαγή email και στοιχείο εσόδων εντός της υποδομής που ελέγχετε, και επιτρέπει στους προγραμματιστές να επεκτείνουν το CRM μέσω πακέτων Laravel, προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών και REST APIs ώστε να ταιριάζει με τον τρόπο που η ομάδα σας πραγματοποιεί τις πωλήσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Krayin CRM
Οπτικοί αγωγοί πωλήσεων
Μετακινήστε τους δυνητικούς πελάτες σε προσαρμόσιμα στάδια Kanban, ώστε οι εκπρόσωποι και οι διαχειριστές να βλέπουν πάντα την κατάσταση των συμφωνιών με μια ματιά.
Διαχείριση Leads
Συλλέξτε υποψήφιους πελάτες από φόρμες ιστού, αναθέστε υπεύθυνους, βαθμολογήστε ανά πηγή και μετατρέψτε τους κατάλληλους υποψήφιους πελάτες σε λογαριασμούς και προσφορές.
Προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά
Προσθέστε προσαρμοσμένα πεδία σε υποψήφιους πελάτες, επαφές, οργανισμούς και προσφορές χωρίς να αγγίξετε κώδικα, προσαρμόζοντας το CRM στη διαδικασία πωλήσεών σας.
Προσφορές και προϊόντα
Δημιουργήστε επώνυμες προσφορές από έναν ενσωματωμένο κατάλογο προϊόντων με κανόνες φόρων και εκπτώσεων, και παρακολουθήστε τις μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Email και δραστηριότητες
Καταγράψτε κλήσεις, συναντήσεις και email σε κάθε εγγραφή, με προβολές ημερολογίου και υπενθυμίσεις παρακολούθησης για να διατηρείτε τις συμφωνίες σε εξέλιξη.
Web forms και APIs
Δημοσιεύστε ενσωματώσιμες web φόρμες για συλλογή leads και χρησιμοποιήστε το REST API για να συγχρονίσετε δεδομένα με το υπάρχον marketing stack σας.
Γιατί να τρέξω Krayin CRM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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