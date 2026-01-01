Το Krayin CRM είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλαίσιο διαχείρισης σχέσεων πελατών (CRM) βασισμένο σε Laravel και Vue.js. Παρέχει στις ομάδες πωλήσεων ένα πλήρες εργαλείο διαχείρισης του κύκλου ζωής του πελάτη — από τη σύλληψη και την αξιολόγηση δυνητικών πελατών, την παρακολούθηση του pipeline, τη δημιουργία προσφορών και τις δραστηριότητες μετά την πώληση — χωρίς άδειες χρήσης ανά χρήστη ή εξάρτηση από προμηθευτή.

Η αυτο-φιλοξενία του Krayin στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε δυνητικό πελάτη, επαφή, ανταλλαγή email και στοιχείο εσόδων εντός της υποδομής που ελέγχετε, και επιτρέπει στους προγραμματιστές να επεκτείνουν το CRM μέσω πακέτων Laravel, προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών και REST APIs ώστε να ταιριάζει με τον τρόπο που η ομάδα σας πραγματοποιεί τις πωλήσεις.