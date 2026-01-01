Αναπτύξτε το Flipt με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης feature flag με εγγενή αποθήκευση Git και προηγμένες δυνατότητες στόχευσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Flipt
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Flipt
Το Flipt είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης feature flag ανοιχτού κώδικα που δίνει στις ομάδες ανάπτυξης πλήρη έλεγχο της διαδικασίας κυκλοφορίας τους. Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε διαμορφώσεις flag μαζί με τον κώδικά σας σε αποθετήρια Git, ενσωματώνοντας τις ροές εργασίας αναθεώρησης κώδικα που χρησιμοποιεί ήδη η ομάδα σας. Η διασύνδεση web καθιστά τη δημιουργία flag, τον ορισμό τμημάτων χρηστών και τη διαμόρφωση κυλιόμενων αναπτύξεων βάσει ποσοστού προσβάσιμα σε όλους στην ομάδα χωρίς να απαιτούνται αλλαγές κώδικα ή επαναπροωθήσεις.
Η αυτο-φιλοξενία του Flipt στο VPS σας διατηρεί την ευαίσθητη λογική των feature flag και τα δεδομένα στόχευσης χρηστών εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφαλείας και εξαλείφοντας το vendor lock-in. Αποκτάτε τις ίδιες δυνατότητες με τις εμπορικές υπηρεσίες feature flag με ένα κλάσμα του κόστους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Flipt
Git-Native storage
Αποθηκεύστε τις διαμορφώσεις feature flag στα Git repositories σας, παρέχοντάς σας version control, code review και ιστορικό ελέγχου για κάθε αλλαγή.
Προηγμένη Στόχευση
Ορίστε τμήματα χρηστών με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά για να διαθέσετε λειτουργίες σε συγκεκριμένες ομάδες πριν από μια πλήρη κυκλοφορία.
Ποσοστιαίες διαθέσεις
Σταδιακή διάθεση λειτουργιών σε ένα ποσοστό χρηστών, μειώνοντας τον κίνδυνο και επιτρέποντας αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα πριν από την πλήρη ανάπτυξη.
REST & gRPC APIs
Ολοκληρωμένα API και client SDK για δημοφιλείς γλώσσες επιτρέπουν σε οποιαδήποτε εφαρμογή να αξιολογεί flags με ελάχιστη καθυστέρηση.
Υποστήριξη πολλαπλών περιβαλλόντων
Διαχειριστείτε ξεχωριστές διαμορφώσεις flag για περιβάλλοντα development, staging και production από μία ενιαία instance.
Γιατί να τρέξω Flipt στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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