Το Flipt είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης feature flag ανοιχτού κώδικα που δίνει στις ομάδες ανάπτυξης πλήρη έλεγχο της διαδικασίας κυκλοφορίας τους. Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε διαμορφώσεις flag μαζί με τον κώδικά σας σε αποθετήρια Git, ενσωματώνοντας τις ροές εργασίας αναθεώρησης κώδικα που χρησιμοποιεί ήδη η ομάδα σας. Η διασύνδεση web καθιστά τη δημιουργία flag, τον ορισμό τμημάτων χρηστών και τη διαμόρφωση κυλιόμενων αναπτύξεων βάσει ποσοστού προσβάσιμα σε όλους στην ομάδα χωρίς να απαιτούνται αλλαγές κώδικα ή επαναπροωθήσεις.

Η αυτο-φιλοξενία του Flipt στο VPS σας διατηρεί την ευαίσθητη λογική των feature flag και τα δεδομένα στόχευσης χρηστών εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις πολιτικές ασφαλείας και εξαλείφοντας το vendor lock-in. Αποκτάτε τις ίδιες δυνατότητες με τις εμπορικές υπηρεσίες feature flag με ένα κλάσμα του κόστους.