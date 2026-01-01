Το Profilarr συνδέει τις self-hosted Radarr και Sonarr instances σας με community-maintained databases ποιότητας profiles και custom formats, εφαρμόζοντας αυτόματα δοκιμασμένες configurations αντί να απαιτείται χειροκίνητη καταχώριση. Αντικαθιστά ώρες per-instance tuning με μία μόνο sync operation, διατηρώντας κάθε arr app στο stack σας ευθυγραμμισμένο με τα πιο πρόσφατα community standards.

Το self-hosting του Profilarr παράλληλα με το media stack σας σημαίνει ότι τα profile updates γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, με πλήρη ορατότητα στο τι άλλαξε και γιατί - χωρίς εξάρτηση από external services για να προωθήσουν configuration στις local apps σας.