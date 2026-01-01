Αναπτύξτε το Profilarr με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εργαλείο αυτοματισμού που συγχρονίζει προφίλ ποιότητας και προσαρμοσμένες μορφές από βάσεις δεδομένων κοινότητας στις εγκαταστάσεις Radarr και Sonarr σας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Profilarr
Το Profilarr συνδέει τις self-hosted Radarr και Sonarr instances σας με community-maintained databases ποιότητας profiles και custom formats, εφαρμόζοντας αυτόματα δοκιμασμένες configurations αντί να απαιτείται χειροκίνητη καταχώριση. Αντικαθιστά ώρες per-instance tuning με μία μόνο sync operation, διατηρώντας κάθε arr app στο stack σας ευθυγραμμισμένο με τα πιο πρόσφατα community standards.
Το self-hosting του Profilarr παράλληλα με το media stack σας σημαίνει ότι τα profile updates γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, με πλήρη ορατότητα στο τι άλλαξε και γιατί - χωρίς εξάρτηση από external services για να προωθήσουν configuration στις local apps σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Profilarr
Αυτοματοποίηση συγχρονισμού προφίλ
Αντλεί προφίλ ποιότητας από απομακρυσμένες βάσεις δεδομένων κοινότητας και τα εφαρμόζει σε Radarr και Sonarr χωρίς χειροκίνητη αντιγραφή-επικόλληση σε όλες τις περιπτώσεις.
Διαχείριση προσαρμοσμένης μορφοποίησης
Συγχρονίζει προσαρμοσμένους ορισμούς μορφής και βαθμολογίες, ώστε κάθε παρουσία στη στοίβα σας να χρησιμοποιεί την ίδια δοκιμασμένη διαμόρφωση.
Υποστήριξη multi-instance
Διαχειρίζεται πολλαπλές παρουσίες Radarr και Sonarr από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, διατηρώντας όλες συνεπείς χωρίς διπλασιασμό προσπάθειας.
Περιλαμβάνεται Web UI
Διεπαφή μέσω browser για τη διαχείριση συνδέσεων, την ενεργοποίηση συγχρονισμών και την αναθεώρηση των εφαρμοζόμενων αλλαγών - δεν απαιτείται SSH ή CLI.
Μόνιμη διαμόρφωση
Όλα τα διαπιστευτήρια της instance και η κατάσταση συγχρονισμού αποθηκεύονται σε έναν ονομασμένο τόμο Docker, επιβιώνοντας τις επανεκκινήσεις των container και τις αναβαθμίσεις των image.
Γιατί να τρέξω Profilarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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