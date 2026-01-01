Το Zipline είναι ένας self-hosted server μεταφόρτωσης αρχείων και εικόνων, σχεδιασμένος για power users που χρειάζονται γρήγορη, αξιόπιστη κοινή χρήση με πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους. Υποστηρίζει τα ShareX, Flameshot και άλλα screenshot tools out of the box, καθιστώντας το μια απρόσκοπτη αντικατάσταση για υπηρεσίες μεταφόρτωσης που βασίζονται σε cloud, όπως το Imgur ή το file.io.

Πέρα από τις απλές μεταφορτώσεις, το Zipline περιλαμβάνει URL shortening, code paste bins, οργάνωση φακέλων, embed customization και user management. Το self-hosting στον δικό σας VPS σημαίνει απεριόριστο χώρο αποθήκευσης, χωρίς περιορισμούς μεγέθους αρχείου και πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας για κάθε μεταφόρτωση.