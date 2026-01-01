Αναπτύξτε το Zipline με εγκατάσταση ενός κλικ.
Συμβατός με ShareX server μεταφόρτωσης αρχείων και εικόνων με έναν κομψό πίνακα ελέγχου και ενσωματωμένο συντομευτή συνδέσμων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Zipline
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Zipline
Το Zipline είναι ένας self-hosted server μεταφόρτωσης αρχείων και εικόνων, σχεδιασμένος για power users που χρειάζονται γρήγορη, αξιόπιστη κοινή χρήση με πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους. Υποστηρίζει τα ShareX, Flameshot και άλλα screenshot tools out of the box, καθιστώντας το μια απρόσκοπτη αντικατάσταση για υπηρεσίες μεταφόρτωσης που βασίζονται σε cloud, όπως το Imgur ή το file.io.
Πέρα από τις απλές μεταφορτώσεις, το Zipline περιλαμβάνει URL shortening, code paste bins, οργάνωση φακέλων, embed customization και user management. Το self-hosting στον δικό σας VPS σημαίνει απεριόριστο χώρο αποθήκευσης, χωρίς περιορισμούς μεγέθους αρχείου και πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας για κάθε μεταφόρτωση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Zipline
Ενσωμάτωση ShareX
Η εγγενής υποστήριξη ShareX, Flameshot και προσαρμοσμένου uploader σάς επιτρέπει να καταγράφετε και να μοιράζεστε στιγμιότυπα οθόνης σε δευτερόλεπτα.
Ενσωματωμένο URL shortener
Συντομεύστε συνδέσμους παράλληλα με τις μεταφορτώσεις αρχείων από έναν ενιαίο πίνακα ελέγχου, χωρίς να χρειάζεστε ξεχωριστή υπηρεσία.
Διαχείριση χρηστών
Δημιουργήστε πολλούς λογαριασμούς με μεμονωμένα όρια μεταφόρτωσης, δικαιώματα και ξεχωριστές βιβλιοθήκες αρχείων.
Προσαρμογή ενσωμάτωσης
Προσαρμόστε τις ενσωματώσεις OpenGraph ώστε οι κοινόχρηστοι σύνδεσμοι να εμφανίζουν πλούσιες προεπισκοπήσεις σε Discord, Slack και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Κώδικας paste bin
Μοιραστείτε αποσπάσματα κώδικα με επισήμανση σύνταξης, αυτόματη ανίχνευση γλώσσας και επιλογές λήξης.
Γιατί να τρέξω Zipline στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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