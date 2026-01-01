Το Canarytokens είναι ένα σύστημα honeypot ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δημιουργείτε αόρατες παγίδες σε όλη την υποδομή σας. Δημιουργήστε tokens παρακολούθησης με τη μορφή URL, ονομάτων DNS, εγγράφων, διευθύνσεων email, ρυθμίσεων WireGuard και άλλων - και, στη συνέχεια, ενσωματώστε τα σε ευαίσθητα αρχεία, συστήματα ή ρυθμίσεις δικτύου. Τη στιγμή που ένας εισβολέας ή μη εξουσιοδοτημένος χρήστης αλληλεπιδρά με ένα token, λαμβάνετε μια άμεση ειδοποίηση με λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση.

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ανίχνευση εισβολών, τα Canarytokens δεν απαιτούν agents, ούτε log monitoring, ούτε περίπλοκη εγκατάσταση. Το self-hosting σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα ειδοποιήσεών σας και σας επιτρέπει να δημιουργείτε απεριόριστα tokens χωρίς όρια συνδρομής.