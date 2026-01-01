Αναπτύξτε Canarytokens με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα honeypot σύστημα token που σας ειδοποιεί αθόρυβα όταν κάποιος αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα, τα αρχεία ή τα διαπιστευτήριά σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Canarytokens
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Canarytokens
Το Canarytokens είναι ένα σύστημα honeypot ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δημιουργείτε αόρατες παγίδες σε όλη την υποδομή σας. Δημιουργήστε tokens παρακολούθησης με τη μορφή URL, ονομάτων DNS, εγγράφων, διευθύνσεων email, ρυθμίσεων WireGuard και άλλων - και, στη συνέχεια, ενσωματώστε τα σε ευαίσθητα αρχεία, συστήματα ή ρυθμίσεις δικτύου. Τη στιγμή που ένας εισβολέας ή μη εξουσιοδοτημένος χρήστης αλληλεπιδρά με ένα token, λαμβάνετε μια άμεση ειδοποίηση με λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσβαση.
Σε αντίθεση με την παραδοσιακή ανίχνευση εισβολών, τα Canarytokens δεν απαιτούν agents, ούτε log monitoring, ούτε περίπλοκη εγκατάσταση. Το self-hosting σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα ειδοποιήσεών σας και σας επιτρέπει να δημιουργείτε απεριόριστα tokens χωρίς όρια συνδρομής.
Βασικά χαρακτηριστικά του Canarytokens
Άμεσες ειδοποιήσεις παραβίασης
Λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις τη στιγμή που ενεργοποιείται ένα token, δίνοντάς σας έγκαιρη προειδοποίηση για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαρροή δεδομένων.
Δεκάδες τύποι token
Δημιουργήστε honeypots ως URLs, καταχωρήσεις DNS, έγγραφα Word, PDFs, κλειδιά AWS, διευθύνσεις email, διαμορφώσεις WireGuard, και άλλα για να καλύψετε κάθε attack surface.
Ανίχνευση χωρίς agent
Τα διακριτικά λειτουργούν χωρίς να εγκαταστήσετε κανένα λογισμικό σε παρακολουθούμενα συστήματα - απλώς τοποθετήστε το διακριτικό και περιμένετε την ειδοποίηση.
Self-hosted έλεγχος
Διαχειριστείτε τον δικό σας Canarytokens server για να διατηρείτε όλα τα δεδομένα περιστατικών ιδιωτικά, να δημιουργείτε απεριόριστα tokens και να προσαρμόζετε τις ειδοποιήσεις στις ανάγκες σας.
Πλούσιο ιστορικό συμβάντων
Κάθε ενεργοποιημένο token καταγράφει διευθύνσεις IP, user agents, χρονοσφραγίδες και δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας για εγκληματολογική έρευνα.
Γιατί να τρέχω Canarytokens στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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