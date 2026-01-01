Αναπτύξτε το Plane με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα για issue tracking, sprint cycles και product roadmaps - μια self-hosted εναλλακτική λύση για Jira και Linear.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Plane
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Plane
Το Plane είναι μια ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί ως μια σύγχρονη εναλλακτική λύση για τα Jira, Linear, Monday.com και ClickUp. Οι ομάδες παρακολουθούν ζητήματα, εκτελούν κύκλους sprint με διαγράμματα burn-down, σχεδιάζουν οδικούς χάρτες προϊόντων και συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο — όλα αυτά χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη ή δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας.
Η αυτο-φιλοξενούμενη ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL, Valkey cache, RabbitMQ message queue και MinIO object storage για μια πλήρως αυτόνομη εγκατάσταση. Σε αντίθεση με τα εργαλεία έργων SaaS που χρεώνουν ανά θέση, η εκτέλεση του Plane στον VPS σας παρέχει απεριόριστους χρήστες και έργα με σταθερό κόστος υποδομής και πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Plane
Παρακολούθηση θεμάτων
Δημιουργία και διαχείριση στοιχείων εργασίας με εμπλουτισμένο κείμενο, συνημμένα αρχεία, υπο-ζητήματα και αναφορές μεταξύ έργων σε μία κεντρική προβολή.
Κύκλοι Sprint
Πραγματοποιήστε agile sprints με burn-down charts και team momentum tracking για να διατηρήσετε το development cadence εντός χρονοδιαγράμματος.
Οδικοί χάρτες προϊόντων
Σχεδιάστε και επικοινωνήστε την κατεύθυνση του προϊόντος με οπτικούς οδικούς χάρτες που συνδέονται απευθείας με τα ζητήματα και τις ενότητες που παραδίδουν κάθε ορόσημο.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Οι ζωντανές ενημερώσεις διασφαλίζουν ότι κάθε μέλος της ομάδας βλέπει την πιο πρόσφατη κατάσταση ζητήματος, τα σχόλια και τις αναθέσεις χωρίς μη αυτόματες ανανεώσεις.
Προσαρμόσιμες προβολές
Δημιουργήστε φιλτραρισμένες προβολές πίνακα, λίστας και ημερολογίου που μπορούν να αποθηκευτούν και να κοινοποιηθούν σε όλη την ομάδα για συνεπή ορατότητα έργου.
Ενότητες και analytics
Ομαδοποιήστε σχετικά ζητήματα σε ενότητες για σύνθετα έργα, και παρακολουθήστε την πρόοδο με ενσωματωμένα αναλυτικά στοιχεία και οπτικοποιήσεις τάσεων.
Γιατί να τρέξω Plane στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.