Το Plane είναι μια ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί ως μια σύγχρονη εναλλακτική λύση για τα Jira, Linear, Monday.com και ClickUp. Οι ομάδες παρακολουθούν ζητήματα, εκτελούν κύκλους sprint με διαγράμματα burn-down, σχεδιάζουν οδικούς χάρτες προϊόντων και συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο — όλα αυτά χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη ή δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας.

Η αυτο-φιλοξενούμενη ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL, Valkey cache, RabbitMQ message queue και MinIO object storage για μια πλήρως αυτόνομη εγκατάσταση. Σε αντίθεση με τα εργαλεία έργων SaaS που χρεώνουν ανά θέση, η εκτέλεση του Plane στον VPS σας παρέχει απεριόριστους χρήστες και έργα με σταθερό κόστος υποδομής και πλήρη ιδιοκτησία δεδομένων.