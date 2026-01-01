Αναπτύξτε το Redis Commander με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαδικτυακό διαχειριστικό UI του Redis για περιήγηση σε κλειδιά, επεξεργασία τιμών και παρακολούθηση μιας βάσης δεδομένων Redis από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Redis Commander
Το Redis Commander είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα web interface για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων Redis. Παρέχει ένα browser τύπου δέντρου για την πλοήγηση σε keyspaces, inline editors για strings, hashes, lists, sets και sorted sets, και ένα ενσωματωμένο command console για την εκτέλεση αυθαίρετων εντολών Redis. Τα στατιστικά του server - χρήση μνήμης, συνδεδεμένοι clients, hit rates - είναι ορατά με μια ματιά στο dashboard.
Αυτό το deployment συνδυάζει το Redis Commander με μια Redis 7 instance, έτσι έχετε ένα πλήρως λειτουργικό key-value store και το management UI του σε ένα ενιαίο stack. Το HTTP basic auth προστατεύει το web interface από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και η Redis instance είναι ασφαλισμένη με έναν δημιουργημένο κωδικό πρόσβασης ώστε να μην εκτίθεται χωρίς credentials.
Βασικά χαρακτηριστικά του Redis Commander
Κύριος Browser
Πλοηγηθείτε σε ολόκληρο το Redis keyspace σας σε μια δενδρική προβολή, αναζητήστε με βάση pattern, και επιθεωρήστε ή επεξεργαστείτε οποιαδήποτε τιμή απευθείας στον browser χωρίς να γράφετε Redis commands.
Όλοι οι Τύποι Δεδομένων
Προβάλετε και επεξεργαστείτε συμβολοσειρές, κατακερματισμούς, λίστες, σύνολα, ταξινομημένα σύνολα και ροές με επεξεργαστές που αναγνωρίζουν τον τύπο, οι οποίοι εμφανίζουν δεδομένα σε δομημένη, ευανάγνωστη μορφή.
Κονσόλα εντολών
Εκτελέστε αυθαίρετες εντολές Redis από την ενσωματωμένη κονσόλα και δείτε την απάντηση αμέσως - χρήσιμο για εντοπισμό σφαλμάτων, διαχείριση και εφάπαξ λειτουργίες δεδομένων.
Server στατιστικά
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει με μια ματιά μετρήσεις του Redis server σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένων της κατανάλωσης μνήμης, των ποσοστών επιτυχίας/αποτυχίας του keyspace, των συνδεδεμένων πελατών και του χρόνου λειτουργίας.
HTTP Basic Auth
Το web interface προστατεύεται από έλεγχο ταυτότητας με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας Redis μέσω του browser UI.
Γιατί να τρέξω Redis Commander στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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