Το Redis Commander είναι ένα ελαφρύ, ανοιχτού κώδικα web interface για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων Redis. Παρέχει ένα browser τύπου δέντρου για την πλοήγηση σε keyspaces, inline editors για strings, hashes, lists, sets και sorted sets, και ένα ενσωματωμένο command console για την εκτέλεση αυθαίρετων εντολών Redis. Τα στατιστικά του server - χρήση μνήμης, συνδεδεμένοι clients, hit rates - είναι ορατά με μια ματιά στο dashboard.

Αυτό το deployment συνδυάζει το Redis Commander με μια Redis 7 instance, έτσι έχετε ένα πλήρως λειτουργικό key-value store και το management UI του σε ένα ενιαίο stack. Το HTTP basic auth προστατεύει το web interface από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, και η Redis instance είναι ασφαλισμένη με έναν δημιουργημένο κωδικό πρόσβασης ώστε να μην εκτίθεται χωρίς credentials.