Το MindsDB είναι μια open-source πλατφόρμα AI που ενσωματώνει το machine learning απευθείας στην υπάρχουσα υποδομή της βάσης δεδομένων σας μέσω SQL. Αντί να δημιουργείτε ξεχωριστά ML pipelines, δημιουργείτε, εκπαιδεύετε και υποβάλλετε ερωτήματα σε προγνωστικά μοντέλα με τυπική σύνταξη SQL στα δεδομένα σας σε PostgreSQL, MySQL ή MongoDB. Υποστηρίζει AutoML, time-series forecasting, classification και ενσωματώσεις με OpenAI, Hugging Face και άλλους παρόχους AI.

Η ανάπτυξη του MindsDB στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα εκπαίδευσης και τα τεχνουργήματα μοντέλων εντός της υποδομής σας, παρέχει αποκλειστικούς πόρους για την εκπαίδευση μοντέλων, και εξαλείφει το κόστος cloud ανά πρόβλεψη - καθιστώντας την AI προσβάσιμη στις ομάδες δεδομένων με προβλέψιμο σταθερό κόστος.