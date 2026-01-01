Αναπτύξτε το MindsDB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα AI που σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να υποβάλλετε ερωτήματα σε μοντέλα μηχανικής μάθησης από τις βάσεις δεδομένων σας χρησιμοποιώντας τυπική SQL.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MindsDB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MindsDB
Το MindsDB είναι μια open-source πλατφόρμα AI που ενσωματώνει το machine learning απευθείας στην υπάρχουσα υποδομή της βάσης δεδομένων σας μέσω SQL. Αντί να δημιουργείτε ξεχωριστά ML pipelines, δημιουργείτε, εκπαιδεύετε και υποβάλλετε ερωτήματα σε προγνωστικά μοντέλα με τυπική σύνταξη SQL στα δεδομένα σας σε PostgreSQL, MySQL ή MongoDB. Υποστηρίζει AutoML, time-series forecasting, classification και ενσωματώσεις με OpenAI, Hugging Face και άλλους παρόχους AI.
Η ανάπτυξη του MindsDB στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα εκπαίδευσης και τα τεχνουργήματα μοντέλων εντός της υποδομής σας, παρέχει αποκλειστικούς πόρους για την εκπαίδευση μοντέλων, και εξαλείφει το κόστος cloud ανά πρόβλεψη - καθιστώντας την AI προσβάσιμη στις ομάδες δεδομένων με προβλέψιμο σταθερό κόστος.
Βασικά χαρακτηριστικά του MindsDB
ML βασισμένο σε SQL
Δημιουργία και υποβολή ερωτημάτων σε μοντέλα machine learning με standard SQL - χωρίς να απαιτούνται Python frameworks ή ξεχωριστά ML pipelines.
AutoML μηχανή
Η αυτοματοποιημένη feature engineering και model selection μειώνει την απαιτούμενη εξειδίκευση για την ανάπτυξη ακριβών προγνωστικών μοντέλων.
Υποστήριξη πολλαπλών βάσεων δεδομένων
Συνδεθείτε σε PostgreSQL, MySQL, MongoDB και άλλα, για να εκπαιδεύσετε μοντέλα απευθείας στα υπάρχοντα δεδομένα παραγωγής σας.
Ενσωματώσεις μοντέλων AI
Ενσωματώστε OpenAI, Hugging Face και άλλους παρόχους για να προσθέσετε NLP με τεχνολογία GPT και προσαρμοσμένες δυνατότητες AI μέσω SQL.
Πρόβλεψη χρονοσειρών
Δημιουργήστε μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης, ανίχνευσης ανωμαλιών και πρόβλεψης αποθεμάτων χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις ML.
Γιατί να τρέξω MindsDB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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