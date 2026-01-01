Το Dependency-Track είναι ένα εμβληματικό έργο του OWASP που παρέχει στις ομάδες ασφάλειας και μηχανικών συνεχή ορατότητα στον κίνδυνο της εφοδιαστικής αλυσίδας λογισμικού. Εισάγει έγγραφα Software Bill of Materials (SBOM) σε μορφή CycloneDX και αναλύει κάθε στοιχείο έναντι έγκυρων πηγών ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένων των National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index και VulnDB - έτσι μια ενιαία αποκάλυψη CVE εμφανίζεται αμέσως σε κάθε έργο που διανέμει την επηρεαζόμενη βιβλιοθήκη.

Η αυτο-φιλοξενία του Dependency-Track διατηρεί τα SBOMs και τα ευρήματα ευπάθειας σχετικά με τις ιδιόκτητες εφαρμογές σας εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, κάτι που είναι σημαντικό για οργανισμούς που υπόκεινται σε ρυθμιστικούς ή συμβατικούς περιορισμούς σχετικά με το πού μπορούν να αποθηκευτούν τα δεδομένα τηλεμετρίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η υλοποίηση που υποστηρίζεται από PostgreSQL διατηρεί ένα πλήρες αρχείο ελέγχου των αποθεμάτων στοιχείων και των αποφάσεων πολιτικής σε κάθε έκδοση.