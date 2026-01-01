Αναπτύξτε το Dependency-Track με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα ανάλυσης εξαρτημάτων ανοιχτού κώδικα που παρακολουθεί συνεχώς καταλόγους υλικών λογισμικού για ευπάθειες, ξεπερασμένα εξαρτήματα και κίνδυνο αδειοδότησης.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dependency-Track
Το Dependency-Track είναι ένα εμβληματικό έργο του OWASP που παρέχει στις ομάδες ασφάλειας και μηχανικών συνεχή ορατότητα στον κίνδυνο της εφοδιαστικής αλυσίδας λογισμικού. Εισάγει έγγραφα Software Bill of Materials (SBOM) σε μορφή CycloneDX και αναλύει κάθε στοιχείο έναντι έγκυρων πηγών ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένων των National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index και VulnDB - έτσι μια ενιαία αποκάλυψη CVE εμφανίζεται αμέσως σε κάθε έργο που διανέμει την επηρεαζόμενη βιβλιοθήκη.
Η αυτο-φιλοξενία του Dependency-Track διατηρεί τα SBOMs και τα ευρήματα ευπάθειας σχετικά με τις ιδιόκτητες εφαρμογές σας εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, κάτι που είναι σημαντικό για οργανισμούς που υπόκεινται σε ρυθμιστικούς ή συμβατικούς περιορισμούς σχετικά με το πού μπορούν να αποθηκευτούν τα δεδομένα τηλεμετρίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η υλοποίηση που υποστηρίζεται από PostgreSQL διατηρεί ένα πλήρες αρχείο ελέγχου των αποθεμάτων στοιχείων και των αποφάσεων πολιτικής σε κάθε έκδοση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dependency-Track
Εισαγωγή SBOM
Δέχεται λίστες υλικών CycloneDX απευθείας από CI/CD pipelines, build tools και SCA scanners - δεν απαιτείται εγκατάσταση agent στους hosts εφαρμογών.
Πολυπηγές πληροφορίες ευπαθειών
Συσχετίζει κάθε στοιχείο με τα NVD, GitHub Advisories, OSS Index και VulnDB, ώστε τα πρόσφατα αποκαλυφθέντα CVEs να εμφανίζονται άμεσα σε όλα τα επηρεαζόμενα έργα.
Μηχανισμός πολιτικής
Καθορίστε και επιβάλετε πολιτικές σχετικά με τη σοβαρότητα των ευπαθειών, τις οικογένειες αδειών και την ηλικία των στοιχείων, και διακόψτε τις CI builds όταν τα έργα παραβιάζουν τα οργανωτικά πρότυπα.
Συμμόρφωση άδειας
Εντοπίζει κάθε άδεια σε όλο τον γράφο εξαρτήσεων και επισημαίνει ασύμβατες ή περιορισμένες άδειες πριν κυκλοφορήσουν σε μια έκδοση.
EPSS και πλαίσιο εκμετάλλευσης
Δίνει προτεραιότητα στα ευρήματα χρησιμοποιώντας το Exploit Prediction Scoring System και τους δείκτες γνωστών εκμεταλλεύσεων, εστιάζοντας την προσπάθεια αποκατάστασης στις ευπάθειες που είναι πιο πιθανό να δεχτούν επίθεση.
REST API και webhooks
Το πλήρες REST API και οι εξερχόμενες ειδοποιήσεις σε Slack, Microsoft Teams, Jira και webhooks σάς επιτρέπουν να ενσωματώσετε τα ευρήματα σε υπάρχουσες ροές εργασίας ticketing και alerting.
Γιατί να τρέξω Dependency-Track στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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