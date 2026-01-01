Το Daptin είναι ένα open-source backend-as-a-service που μετατρέπει οποιοδήποτε μοντέλο δεδομένων σε ένα πλήρες REST και GraphQL API, με ενσωματωμένα user authentication, role-based permissions και state machines. Αντί να γράφετε endpoint handlers, ορίζετε οντότητες και σχέσεις σε YAML ή JSON, και το Daptin δημιουργεί αυτόματα το πλήρες CRUD interface, dashboard και OpenAPI specification.

Η αυτο-φιλοξενία του Daptin στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία χρηστών, τα OAuth credentials και τα ανεβασμένα στοιχεία εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά αίτημα. Η single-binary deployment περιλαμβάνει ενσωματωμένη υποστήριξη για SQLite, PostgreSQL και MySQL, καθώς και rclone-backed storage adapters για cloud-synced file columns και ενσωματωμένα marketplace packages για την επιλεκτική ενεργοποίηση λειτουργιών.