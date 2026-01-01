Εγκατάσταση Daptin με ένα κλικ.
Open-source headless CMS που εκθέτει οποιοδήποτε μοντέλο δεδομένων μέσω αυτόματα δημιουργούμενων REST και GraphQL APIs.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Daptin
Το Daptin είναι ένα open-source backend-as-a-service που μετατρέπει οποιοδήποτε μοντέλο δεδομένων σε ένα πλήρες REST και GraphQL API, με ενσωματωμένα user authentication, role-based permissions και state machines. Αντί να γράφετε endpoint handlers, ορίζετε οντότητες και σχέσεις σε YAML ή JSON, και το Daptin δημιουργεί αυτόματα το πλήρες CRUD interface, dashboard και OpenAPI specification.
Η αυτο-φιλοξενία του Daptin στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία χρηστών, τα OAuth credentials και τα ανεβασμένα στοιχεία εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις ανά αίτημα. Η single-binary deployment περιλαμβάνει ενσωματωμένη υποστήριξη για SQLite, PostgreSQL και MySQL, καθώς και rclone-backed storage adapters για cloud-synced file columns και ενσωματωμένα marketplace packages για την επιλεκτική ενεργοποίηση λειτουργιών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Daptin
Αυτόματα δημιουργημένα APIs
Ορίστε οντότητες σε YAML ή JSON και το Daptin παρέχει άμεσα REST endpoints, ένα GraphQL schema, και μια OpenAPI specification — δεν απαιτείται handler code.
Multi-database backend
Εκτελέστε την ίδια Daptin instance με το SQLite για γρήγορες εκκινήσεις, ή κλιμακώστε σε PostgreSQL και MySQL χωρίς να αλλάξετε ούτε μία γραμμή των ορισμών μοντέλου.
Πιστοποίηση και άδειες
Η ενσωματωμένη διαχείριση χρηστών, η κοινωνική σύνδεση OAuth2, η εξουσιοδότηση JWT και τα λεπτομερή δικαιώματα ανά γραμμή καταργούν την ανάγκη για μια ξεχωριστή υπηρεσία ταυτότητας.
Ενέργειες και μηχανές καταστάσεων
Μοντελοποιήστε τις ροές εργασίας της επιχείρησης απευθείας μέσα στο Daptin χρησιμοποιώντας action chains και πεπερασμένες μηχανές καταστάσεων, αντικαθιστώντας τον προσαρμοσμένο server code για την τυπική ενορχήστρωση CRUD.
Cloud storage συγχρονισμός
Οι στήλες στοιχείων αποθηκεύουν αρχεία μέσω παρόχων με υποστήριξη rclone, επιτρέποντάς σας να συγχρονίζετε μεταφορτώσεις σε S3, Google Drive, Dropbox και δεκάδες άλλα backends άμεσα διαθέσιμα.
Γιατί να τρέξω Daptin στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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