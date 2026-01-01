Αναπτύξτε το Isso με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς, self-hosted server σχολίων για ιστολόγια και στατικές ιστοσελίδες, χωρίς παρακολούθηση από τρίτους.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Isso
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Isso
Το Isso είναι ένας ελαφρύς, αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής σχολίων, σχεδιασμένος ως μια εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα, σε σχέση με το Disqus και παρόμοιες υπηρεσίες τρίτων. Αποθηκεύει όλα τα σχόλια σε μια βάση δεδομένων SQLite στον δικό σας server, εξαλείφοντας τα pixel παρακολούθησης τρίτων και τις εξωτερικές εξαρτήσεις JavaScript από τα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών του ιστότοπού σας.
Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες σχολίων cloud που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα των χρηστών, το Isso διατηρεί τα σχόλια των αναγνωστών σας σε υποδομή που σας ανήκει. Υποστηρίζει μορφοποίηση Markdown, νήματα σχολίων, ειδοποιήσεις μέσω email, ουρές εποπτείας και μια ενσωματωμένη διαχειριστική διεπαφή — όλα όσα χρειάζονται για μια επαγγελματική ρύθμιση σχολίων χωρίς τους συμβιβασμούς στην ιδιωτικότητα των φιλοξενούμενων υπηρεσιών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Isso
Ιδιωτικότητα από προεπιλογή
Όλα τα σχόλια αποθηκεύονται στη δική σας βάση δεδομένων SQLite, χωρίς να εισάγονται σενάρια παρακολούθησης τρίτων ή αναλύσεις στα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών σας.
Markdown στα σχόλια
Οι αναγνώστες μπορούν να μορφοποιήσουν τα σχόλιά τους με Markdown, συμπεριλαμβανομένων έντονων, πλάγιων, συνδέσμων και μπλοκ κώδικα, χωρίς καμία επιπλέον διαμόρφωση.
Email ειδοποιήσεις
Λάβετε ειδοποιήσεις email για νέα σχόλια και απαντήσεις μέσω SMTP, ώστε να παραμένετε ενήμεροι χωρίς να απαιτείται από τους αναγνώστες η δημιουργία λογαριασμών.
Συντονισμός σχολίων
Κρατήστε τα σχόλια σε μια ουρά συντονισμού πριν από τη δημοσίευση, με προαιρετική αυτόματη έγκριση για προηγουμένως επαληθευμένες διευθύνσεις email.
Διαχειριστικό web interface
Το ενσωματωμένο περιβάλλον διαχείρισης προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης σάς επιτρέπει να εγκρίνετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε οποιοδήποτε σχόλιο χωρίς να αγγίξετε απευθείας τη βάση δεδομένων.
Γιατί να τρέξω Isso στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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