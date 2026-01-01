Το Isso είναι ένας ελαφρύς, αυτο-φιλοξενούμενος διακομιστής σχολίων, σχεδιασμένος ως μια εναλλακτική λύση που σέβεται την ιδιωτικότητα, σε σχέση με το Disqus και παρόμοιες υπηρεσίες τρίτων. Αποθηκεύει όλα τα σχόλια σε μια βάση δεδομένων SQLite στον δικό σας server, εξαλείφοντας τα pixel παρακολούθησης τρίτων και τις εξωτερικές εξαρτήσεις JavaScript από τα προγράμματα περιήγησης των επισκεπτών του ιστότοπού σας.

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες σχολίων cloud που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα των χρηστών, το Isso διατηρεί τα σχόλια των αναγνωστών σας σε υποδομή που σας ανήκει. Υποστηρίζει μορφοποίηση Markdown, νήματα σχολίων, ειδοποιήσεις μέσω email, ουρές εποπτείας και μια ενσωματωμένη διαχειριστική διεπαφή — όλα όσα χρειάζονται για μια επαγγελματική ρύθμιση σχολίων χωρίς τους συμβιβασμούς στην ιδιωτικότητα των φιλοξενούμενων υπηρεσιών.