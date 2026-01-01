Το Kong είναι το πιο ευρέως αναπτυγμένο open-source API gateway στον κόσμο, χτισμένο σε OpenResty (Nginx + LuaJIT) για καθυστέρηση κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου σε κλίμακα. Βρίσκεται μπροστά από τις υπηρεσίες σας για να χειρίζεται τον έλεγχο ταυτότητας, τον περιορισμό ρυθμού, τη δρομολόγηση κίνησης και την παρατηρησιμότητα μέσω ενός πλούσιου οικοσυστήματος 50+ plugins — χωρίς να αλλάξετε τον κώδικα της εφαρμογής σας.

Η εκτέλεση του Kong στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην κίνηση του API, τη διαμόρφωση των plugins και τα ευαίσθητα διαπιστευτήρια χωρίς την τιμολόγηση βάσει χρήσης των διαχειριζόμενων υπηρεσιών API gateway. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για τη διατήρηση της διαμόρφωσης του Kong και είναι έτοιμη για διαχείριση API παραγωγής από τη στιγμή που ξεκινά.