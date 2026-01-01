Αναπτύξτε το Kong με εγκατάσταση ενός κλικ.
API gateway ανοιχτού κώδικα υψηλής απόδοσης για τη διαχείριση, την ασφάλιση και την κλιμάκωση microservices και APIs.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kong
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kong
Το Kong είναι το πιο ευρέως αναπτυγμένο open-source API gateway στον κόσμο, χτισμένο σε OpenResty (Nginx + LuaJIT) για καθυστέρηση κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου σε κλίμακα. Βρίσκεται μπροστά από τις υπηρεσίες σας για να χειρίζεται τον έλεγχο ταυτότητας, τον περιορισμό ρυθμού, τη δρομολόγηση κίνησης και την παρατηρησιμότητα μέσω ενός πλούσιου οικοσυστήματος 50+ plugins — χωρίς να αλλάξετε τον κώδικα της εφαρμογής σας.
Η εκτέλεση του Kong στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στην κίνηση του API, τη διαμόρφωση των plugins και τα ευαίσθητα διαπιστευτήρια χωρίς την τιμολόγηση βάσει χρήσης των διαχειριζόμενων υπηρεσιών API gateway. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για τη διατήρηση της διαμόρφωσης του Kong και είναι έτοιμη για διαχείριση API παραγωγής από τη στιγμή που ξεκινά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kong
Κεντρική πιστοποίηση
Εφαρμόστε OAuth 2.0, JWT, API keys και HMAC authentication σε όλες τις υπηρεσίες από ένα ενιαίο σημείο ελέγχου.
Rate limiting
Προστατεύστε τις υπηρεσίες ανάντη από αιχμές κίνησης, ορίζοντας όρια ρυθμού αιτημάτων ανά καταναλωτή ή καθολικά, χωρίς αλλαγές κώδικα.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το Kong με 50+ επίσημα πρόσθετα για καταγραφή, προσωρινή αποθήκευση, μετασχηματισμούς και ενσωματώσεις τρίτων.
Διαχειριστικό GUI
Διαχειριστείτε διαδρομές, υπηρεσίες, καταναλωτές και plugins μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής web του Kong Manager στο port 8002.
Υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων
Δρομολογήστε κίνηση HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket και TCP μέσω μιας ενιαίας πύλης με load balancing με επίγνωση πρωτοκόλλου.
Γιατί να τρέξω Kong στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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