Το Open Journal Systems (OJS) είναι μια δωρεάν, open-source πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από το Public Knowledge Project (PKP) για τη διαχείριση της πλήρους ροής εργασιών (workflow) ενός ακαδημαϊκού περιοδικού — από τις υποβολές και την αξιολόγηση από ομοτίμους έως την επιμέλεια, την παραγωγή και την online δημοσίευση. Είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρισης περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης (open-access) στον κόσμο, υποστηρίζοντας δεκάδες χιλιάδες περιοδικά σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και ανεξάρτητους εκδότες παγκοσμίως.

Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του OJS στον δικό σας VPS δίνει στο περιοδικό σας πλήρη ανεξαρτησία από εμπορικές πλατφόρμες έκδοσης, χωρίς χρεώσεις ανά άρθρο, χωρίς κόστος συνδρομής και με πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων υποβολής και του αρχείου δημοσιεύσεών σας. Η πλατφόρμα υποστηρίζει multi-journal deployments, καθιστώντας το κατάλληλο για ιδρύματα που διαχειρίζονται πολλούς τίτλους από μία εγκατάσταση (installation).