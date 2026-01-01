Αναπτύξτε το Open Journal Systems μέσω εγκατάστασης ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης και δημοσίευσης ακαδημαϊκών περιοδικών ανοιχτού κώδικα, στην οποία εμπιστεύονται χιλιάδες περιοδικά παγκοσμίως.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Journal Systems
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Journal Systems
Το Open Journal Systems (OJS) είναι μια δωρεάν, open-source πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από το Public Knowledge Project (PKP) για τη διαχείριση της πλήρους ροής εργασιών (workflow) ενός ακαδημαϊκού περιοδικού — από τις υποβολές και την αξιολόγηση από ομοτίμους έως την επιμέλεια, την παραγωγή και την online δημοσίευση. Είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα διαχείρισης περιοδικών ανοιχτής πρόσβασης (open-access) στον κόσμο, υποστηρίζοντας δεκάδες χιλιάδες περιοδικά σε πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και ανεξάρτητους εκδότες παγκοσμίως.
Η αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του OJS στον δικό σας VPS δίνει στο περιοδικό σας πλήρη ανεξαρτησία από εμπορικές πλατφόρμες έκδοσης, χωρίς χρεώσεις ανά άρθρο, χωρίς κόστος συνδρομής και με πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων υποβολής και του αρχείου δημοσιεύσεών σας. Η πλατφόρμα υποστηρίζει multi-journal deployments, καθιστώντας το κατάλληλο για ιδρύματα που διαχειρίζονται πολλούς τίτλους από μία εγκατάσταση (installation).
Βασικά χαρακτηριστικά του Open Journal Systems
Πλήρης ροή εργασιών υποβολής
Διαχειριστείτε ολόκληρο τον εκδοτικό κύκλο ζωής, από την υποβολή του συγγραφέα, την αξιολόγηση από ομοτίμους, την επιμέλεια κειμένου, τη σελιδοποίηση και την τελική δημοσίευση, όλα σε μία πλατφόρμα.
Διαχείριση αξιολόγησης από ομοτίμους
Αναθέστε αξιολογητές, παρακολουθήστε τις προθεσμίες αξιολόγησης, στείλτε υπενθυμίσεις και συλλέξτε τις αποφάσεις των αξιολογητών από έναν δομημένο πίνακα ελέγχου σύνταξης.
Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης
Δημοσιεύστε άρθρα υπό άδειες ανοιχτής πρόσβασης με ενσωμάτωση DOI, υποστήριξη ORCID και ευρετηριασμένα metadata για ανακαλυψιμότητα.
Οικοσύστημα plugin
Επεκτείνετε το OJS με plugins για στατιστικά, μετρήσεις χρήσης, διαχείριση συνδρομών, πύλες πληρωμών και ενσωματώσεις υπηρεσιών τρίτων.
Πολυγλωσσική υποστήριξη
Το OJS περιλαμβάνει μεταφράσεις για δεκάδες γλώσσες και υποστηρίζει δίγλωσσες ή πολύγλωσσες διεπαφές περιοδικών και περιεχόμενο.
Γιατί να τρέξω Open Journal Systems στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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