Αναπτύξτε το Icinga 2 με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα για hosts, υπηρεσίες και μετρήσεις με ένα ισχυρό DSL και REST API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Icinga 2
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Icinga 2
Το Icinga 2 είναι ο σύγχρονος διάδοχος του Nagios, ξαναγραμμένο σε C++ για απόδοση και δομημένο γύρω από ένα ισχυρό DSL διαμόρφωσης, ένα εγγενές REST API και pluggable feature modules. Ελέγχει τη διαθεσιμότητα των hosts, υπηρεσιών, συσκευών δικτύου και εφαρμογών, υπολογίζει μεταβάσεις κατάστασης και χρόνους διακοπής λειτουργίας, και ενεργοποιεί ειδοποιήσεις όταν κάτι χαλάσει — όλα υποστηριζόμενα από χιλιάδες υπάρχοντα Nagios-compatible plugins.
Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Icinga 2 με το Icinga DB, έναν sync daemon που υποστηρίζεται από Redis, και το Icinga Web 2 ώστε να έχετε μια πλήρη στοίβα παρακολούθησης με ένα σύγχρονο dashboard άμεσα διαθέσιμο. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε ειδοποίηση, μετρική και απογραφή host σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς per-host pricing ή vendor lock-in.
Βασικά χαρακτηριστικά του Icinga 2
Nagios plugin συμβατό
Επαναχρησιμοποιεί ολόκληρο το οικοσύστημα plugin Nagios, έτσι ώστε τα υπάρχοντα scripts ελέγχου για HTTP, SMTP, δίσκο, CPU, βάσεις δεδομένων και πιστοποιητικά να λειτουργούν χωρίς αλλαγές.
Σύγχρονος διαδικτυακός πίνακας ελέγχου
Το Icinga Web 2 με το Icinga DB module περιλαμβάνει ένα γρήγορο UI λίστας, φίλτρων και λεπτομερειών με dark mode, μαζική αναγνώριση και προγραμματισμό μέσω modal για περιόδους μη διαθεσιμότητας.
Ισχυρό config DSL
Οι κανόνες, τα πρότυπα και οι ομάδες host σάς επιτρέπουν να ορίσετε monitoring για εκατοντάδες host σε λίγες γραμμές, αντί να επαναλαμβάνετε μπλοκ ανά host.
REST API και γεγονότα
Πλήρες REST API για οικοδεσπότες, υπηρεσίες, διακοπές λειτουργίας, σχόλια και επιβεβαιώσεις οδηγεί την αυτοματοποίηση, τα dashboards και τις ενσωματώσεις ChatOps.
Icinga DB streaming sync
Ένας daemon συγχρονισμού υποστηριζόμενος από Redis μεταδίδει κάθε αποτέλεσμα ελέγχου και αλλαγή κατάστασης στην MariaDB, έτσι ώστε το web UI να αντικατοπτρίζει πάντα την ζωντανή κατάσταση με ελάχιστη καθυστέρηση.
Κατανεμημένη παρακολούθηση
Το master container μπορεί αργότερα να δεχτεί ζώνες satellite και agent, επιτρέποντάς σας να κλιμακώσετε σε πολλαπλά datacenters από το ίδιο δέντρο διαμόρφωσης.
Γιατί να τρέξω Icinga 2 στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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