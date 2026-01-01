Έκπτωση έως 69% για Icinga 2

Αναπτύξτε το Icinga 2 με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Πλατφόρμα παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα για hosts, υπηρεσίες και μετρήσεις με ένα ισχυρό DSL και REST API.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Icinga 2 με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Icinga 2

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
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Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
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4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
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8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
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Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Icinga 2

Το Icinga 2 είναι ο σύγχρονος διάδοχος του Nagios, ξαναγραμμένο σε C++ για απόδοση και δομημένο γύρω από ένα ισχυρό DSL διαμόρφωσης, ένα εγγενές REST API και pluggable feature modules. Ελέγχει τη διαθεσιμότητα των hosts, υπηρεσιών, συσκευών δικτύου και εφαρμογών, υπολογίζει μεταβάσεις κατάστασης και χρόνους διακοπής λειτουργίας, και ενεργοποιεί ειδοποιήσεις όταν κάτι χαλάσει — όλα υποστηριζόμενα από χιλιάδες υπάρχοντα Nagios-compatible plugins.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Icinga 2 με το Icinga DB, έναν sync daemon που υποστηρίζεται από Redis, και το Icinga Web 2 ώστε να έχετε μια πλήρη στοίβα παρακολούθησης με ένα σύγχρονο dashboard άμεσα διαθέσιμο. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε ειδοποίηση, μετρική και απογραφή host σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς per-host pricing ή vendor lock-in.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Icinga 2

Nagios plugin συμβατό

Επαναχρησιμοποιεί ολόκληρο το οικοσύστημα plugin Nagios, έτσι ώστε τα υπάρχοντα scripts ελέγχου για HTTP, SMTP, δίσκο, CPU, βάσεις δεδομένων και πιστοποιητικά να λειτουργούν χωρίς αλλαγές.

Σύγχρονος διαδικτυακός πίνακας ελέγχου

Το Icinga Web 2 με το Icinga DB module περιλαμβάνει ένα γρήγορο UI λίστας, φίλτρων και λεπτομερειών με dark mode, μαζική αναγνώριση και προγραμματισμό μέσω modal για περιόδους μη διαθεσιμότητας.

Ισχυρό config DSL

Οι κανόνες, τα πρότυπα και οι ομάδες host σάς επιτρέπουν να ορίσετε monitoring για εκατοντάδες host σε λίγες γραμμές, αντί να επαναλαμβάνετε μπλοκ ανά host.

REST API και γεγονότα

Πλήρες REST API για οικοδεσπότες, υπηρεσίες, διακοπές λειτουργίας, σχόλια και επιβεβαιώσεις οδηγεί την αυτοματοποίηση, τα dashboards και τις ενσωματώσεις ChatOps.

Icinga DB streaming sync

Ένας daemon συγχρονισμού υποστηριζόμενος από Redis μεταδίδει κάθε αποτέλεσμα ελέγχου και αλλαγή κατάστασης στην MariaDB, έτσι ώστε το web UI να αντικατοπτρίζει πάντα την ζωντανή κατάσταση με ελάχιστη καθυστέρηση.

Κατανεμημένη παρακολούθηση

Το master container μπορεί αργότερα να δεχτεί ζώνες satellite και agent, επιτρέποντάς σας να κλιμακώσετε σε πολλαπλά datacenters από το ίδιο δέντρο διαμόρφωσης.

Γιατί να τρέξω Icinga 2 στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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