Το Icinga 2 είναι ο σύγχρονος διάδοχος του Nagios, ξαναγραμμένο σε C++ για απόδοση και δομημένο γύρω από ένα ισχυρό DSL διαμόρφωσης, ένα εγγενές REST API και pluggable feature modules. Ελέγχει τη διαθεσιμότητα των hosts, υπηρεσιών, συσκευών δικτύου και εφαρμογών, υπολογίζει μεταβάσεις κατάστασης και χρόνους διακοπής λειτουργίας, και ενεργοποιεί ειδοποιήσεις όταν κάτι χαλάσει — όλα υποστηριζόμενα από χιλιάδες υπάρχοντα Nagios-compatible plugins.

Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το Icinga 2 με το Icinga DB, έναν sync daemon που υποστηρίζεται από Redis, και το Icinga Web 2 ώστε να έχετε μια πλήρη στοίβα παρακολούθησης με ένα σύγχρονο dashboard άμεσα διαθέσιμο. Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε ειδοποίηση, μετρική και απογραφή host σε υποδομή που ελέγχετε, χωρίς per-host pricing ή vendor lock-in.