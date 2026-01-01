Το ZincSearch είναι μια μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα γραμμένη σε Go που λειτουργεί ως μια ελαφριά εναλλακτική λύση του Elasticsearch, σχεδιασμένη για ομάδες που χρειάζονται γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου χωρίς να λειτουργούν ένα cluster βασισμένο σε JVM. Διατίθεται ως ένα ενιαίο binary, λειτουργεί άνετα με λιγότερο από 1GB RAM, εκθέτει ένα API εισαγωγής συμβατό με το Elasticsearch, και περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο web UI Vue για την ευρετηρίαση δεδομένων και την εκτέλεση ερωτημάτων.

Η αυτο-φιλοξενία του ZincSearch στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα καταγραφής, τα ευρετήρια εγγράφων και τα αναλυτικά στοιχεία αναζήτησης υπό τον έλεγχό σας, αποφεύγοντας παράλληλα το κόστος και το λειτουργικό βάρος του διαχειριζόμενου Elasticsearch ή των φιλοξενούμενων πλατφορμών αναζήτησης - και ο σχεδιασμός χωρίς σχήμα σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε την ευρετηρίαση εγγράφων JSON μέσα σε λίγα λεπτά από την ανάπτυξη.