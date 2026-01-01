Αναπτύξτε το ZincSearch με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφριά μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη σε Go, η οποία προσφέρει αναζήτηση πλήρους κειμένου με ένα κλάσμα της χρήσης πόρων του Elasticsearch.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ZincSearch
Το ZincSearch είναι μια μηχανή αναζήτησης ανοιχτού κώδικα γραμμένη σε Go που λειτουργεί ως μια ελαφριά εναλλακτική λύση του Elasticsearch, σχεδιασμένη για ομάδες που χρειάζονται γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου χωρίς να λειτουργούν ένα cluster βασισμένο σε JVM. Διατίθεται ως ένα ενιαίο binary, λειτουργεί άνετα με λιγότερο από 1GB RAM, εκθέτει ένα API εισαγωγής συμβατό με το Elasticsearch, και περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο web UI Vue για την ευρετηρίαση δεδομένων και την εκτέλεση ερωτημάτων.
Η αυτο-φιλοξενία του ZincSearch στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα καταγραφής, τα ευρετήρια εγγράφων και τα αναλυτικά στοιχεία αναζήτησης υπό τον έλεγχό σας, αποφεύγοντας παράλληλα το κόστος και το λειτουργικό βάρος του διαχειριζόμενου Elasticsearch ή των φιλοξενούμενων πλατφορμών αναζήτησης - και ο σχεδιασμός χωρίς σχήμα σημαίνει ότι μπορείτε να ξεκινήσετε την ευρετηρίαση εγγράφων JSON μέσα σε λίγα λεπτά από την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του ZincSearch
Single-binary αποτύπωμα
Λειτουργεί με λιγότερο από 1GB RAM χωρίς JVM, χωρίς Lucene tuning και χωρίς cluster bootstrap - ιδανικό για μικρότερα πλάνα VPS.
API συμβατό με Elasticsearch
Η υποστήριξη άμεσης ενσωμάτωσης για το ingest API του Elasticsearch επιτρέπει σε υπάρχοντες log shippers και πελάτες να στέλνουν έγγραφα χωρίς αλλαγές κώδικα.
Ενσωματωμένο web UI
Η διεπαφή βασισμένη σε Vue για τη διαχείριση ευρετηρίων, την εκτέλεση ερωτημάτων αναζήτησης και την εξερεύνηση εγγράφων παρέχεται έτοιμη προς χρήση.
Schema-less ευρετηρίαση
Καταχωρίζει έγγραφα JSON απευθείας με αυτόματη ανίχνευση πεδίων - δεν απαιτούνται προκαταβολικοί ορισμοί αντιστοίχισης.
Ενσωματωμένη αυθεντικοποίηση
Η αυθεντικοποίηση βάσει token περιλαμβάνεται και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, χωρίς ξεχωριστό plugin ασφαλείας για διαμόρφωση.
Συγκεντρωτικά και φίλτρα
Τα τυπικά ερωτήματα συγκέντρωσης τροφοδοτούν dashboards, log analytics και εμπειρίες φιλτραρισμένης αναζήτησης σε εκατομμύρια έγγραφα.
Γιατί να τρέξω ZincSearch στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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