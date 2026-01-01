Το phpBB είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα φόρουμ ανοιχτού κώδικα στο διαδίκτυο, που τροφοδοτεί εκατοντάδες χιλιάδες κοινότητες για πάνω από δύο δεκαετίες. Κατασκευασμένο σε PHP με έμφαση στις παραδοσιακές δομές κατηγοριών και υποφόρουμ, δίνει στους συντονιστές λεπτομερή έλεγχο στις άδειες, τις ομάδες χρηστών και τη ροή των συζητήσεων χωρίς να εξαρτάται από υπηρεσίες cloud ή αδειοδότηση ανά θέση.

Η αυτο-φιλοξενία του phpBB στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε δημοσίευση, λογαριασμό χρήστη και συνημμένο υπό τον έλεγχό σας, με πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων, το σύστημα αρχείων και τις χιλιάδες δωρεάν επεκτάσεις και στυλ που συντηρεί η κοινότητα του phpBB.