Αναπτύξτε το phpBB με εγκατάσταση ενός κλικ.
Κλασική πλατφόρμα φόρουμ PHP ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία δομημένων φόρουμ συζητήσεων και online κοινοτήτων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για phpBB
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με phpBB
Το phpBB είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα φόρουμ ανοιχτού κώδικα στο διαδίκτυο, που τροφοδοτεί εκατοντάδες χιλιάδες κοινότητες για πάνω από δύο δεκαετίες. Κατασκευασμένο σε PHP με έμφαση στις παραδοσιακές δομές κατηγοριών και υποφόρουμ, δίνει στους συντονιστές λεπτομερή έλεγχο στις άδειες, τις ομάδες χρηστών και τη ροή των συζητήσεων χωρίς να εξαρτάται από υπηρεσίες cloud ή αδειοδότηση ανά θέση.
Η αυτο-φιλοξενία του phpBB στον δικό σας VPS διατηρεί κάθε δημοσίευση, λογαριασμό χρήστη και συνημμένο υπό τον έλεγχό σας, με πλήρη πρόσβαση στη βάση δεδομένων, το σύστημα αρχείων και τις χιλιάδες δωρεάν επεκτάσεις και στυλ που συντηρεί η κοινότητα του phpBB.
Βασικά χαρακτηριστικά του phpBB
Λεπτομερή δικαιώματα
Διαμόρφωση δικαιωμάτων ανάγνωσης, δημοσίευσης και εποπτείας ανά φόρουμ, ομάδα χρηστών ή μεμονωμένο λογαριασμό για λεπτομερή έλεγχο της κοινότητας.
Οικοσύστημα επέκτασης
Χιλιάδες δωρεάν επεκτάσεις κοινότητας προσθέτουν εργαλεία SEO, anti-spam, social login και πολλά άλλα, χωρίς να αγγίζουν τον βασικό κώδικα.
Προσαρμοσμένα στιλ και θέματα
Αλλάξτε το προεπιλεγμένο prosilver style με θέματα κοινότητας ή δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη εμφάνιση χρησιμοποιώντας το phpBB twig-based template system.
Ενσωματωμένα εργαλεία συντονισμού
Προειδοποίηση, αποκλεισμός, κλείδωμα, διαχωρισμός και συγχώνευση θεμάτων με ένα ειδικό πίνακα ελέγχου συντονιστή και λεπτομερή καταγραφή ελέγχου.
Πολύγλωσση υποστήριξη
Πάνω από 60 επίσημα πακέτα γλωσσών σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε φόρουμ στη μητρική σας γλώσσα ή να φιλοξενείτε πολύγλωσσες κοινότητες.
BBCode και συνημμένα
Η κλασική μορφοποίηση BBCode, καθώς και τα συνημμένα αρχεία και εικόνες, διατηρούν τις αναρτήσεις οικείες στους μακροχρόνιους χρήστες του φόρουμ.
Γιατί να τρέξω phpBB στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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