Το Gokapi είναι ένας open-source self-hosted file-sharing server, βασισμένος στο πλέον καταργημένο Firefox Send. Σας επιτρέπει να ανεβάζετε αρχεία μέσω ενός web UI και να δίνετε σύντομους, λήγοντες συνδέσμους λήψης — ιδανικό για εφάπαξ κοινή χρήση όπου ο παραλήπτης δεν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα σας. Η αποθήκευση μπορεί να είναι σε τοπικό δίσκο ή σε οποιοδήποτε S3-compatible bucket, και κάθε σύνδεσμος υποστηρίζει διαμορφώσιμη λήξη, όρια λήψεων και προαιρετικούς κωδικούς πρόσβασης.

Το self-hosting του Gokapi στον δικό σας VPS διατηρεί το κοινόχρηστο περιεχόμενο και τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης των παραληπτών εντός της δικής σας υποδομής, αντί για μια υπηρεσία upload SaaS. Το ενιαίο Go binary διατηρεί το αποτύπωμα μικρό, και σε αντίθεση με τις δημόσιες file-share platforms, δεν υπάρχουν διαφημιζόμενα κανάλια κατάχρησης — μόνο τα άτομα στα οποία στέλνετε έναν σύνδεσμο μπορούν να δουν τι ανεβάσατε.