Αναπτύξτε το Gokapi με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς self-hosted διακομιστής κοινής χρήσης αρχείων με συνδέσμους που λήγουν, προστασία με κωδικό πρόσβασης και προαιρετικό S3 backend.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Gokapi
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gokapi
Το Gokapi είναι ένας open-source self-hosted file-sharing server, βασισμένος στο πλέον καταργημένο Firefox Send. Σας επιτρέπει να ανεβάζετε αρχεία μέσω ενός web UI και να δίνετε σύντομους, λήγοντες συνδέσμους λήψης — ιδανικό για εφάπαξ κοινή χρήση όπου ο παραλήπτης δεν διαθέτει λογαριασμό στην πλατφόρμα σας. Η αποθήκευση μπορεί να είναι σε τοπικό δίσκο ή σε οποιοδήποτε S3-compatible bucket, και κάθε σύνδεσμος υποστηρίζει διαμορφώσιμη λήξη, όρια λήψεων και προαιρετικούς κωδικούς πρόσβασης.
Το self-hosting του Gokapi στον δικό σας VPS διατηρεί το κοινόχρηστο περιεχόμενο και τα αρχεία καταγραφής πρόσβασης των παραληπτών εντός της δικής σας υποδομής, αντί για μια υπηρεσία upload SaaS. Το ενιαίο Go binary διατηρεί το αποτύπωμα μικρό, και σε αντίθεση με τις δημόσιες file-share platforms, δεν υπάρχουν διαφημιζόμενα κανάλια κατάχρησης — μόνο τα άτομα στα οποία στέλνετε έναν σύνδεσμο μπορούν να δουν τι ανεβάσατε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gokapi
Σύνδεσμοι κοινοποίησης που λήγουν
Κάθε αρχείο που ανεβάζεται αποκτά μια σύντομη URL με ρυθμιζόμενη λήξη βάσει χρόνου ή αριθμού λήψεων, έτσι οι σύνδεσμοι παύουν να λειτουργούν αφού ο παραλήπτης τα έχει κατεβάσει.
Σύνδεσμοι προστατευμένοι με κωδικό πρόσβασης
Προαιρετικά, περιορίστε την πρόσβαση στις λήψεις με έναν κωδικό πρόσβασης ανά σύνδεσμο, ώστε ακόμα και διαρροές URL να μην μπορούν να ανοιχτούν χωρίς το μυστικό.
Τοπική ή S3 αποθήκευση
Αποθηκεύστε αρχεία στον τοπικό τόμο ή κατευθύνετε το Gokapi σε οποιοδήποτε S3-compatible bucket (AWS, Backblaze, MinIO) για ελαστικό, ανθεκτικό αποθηκευτικό χώρο.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Η προαιρετική client-side κρυπτογράφηση διασφαλίζει ότι ο server δεν βλέπει ποτέ απλό κείμενο για μεταφορτώσεις που κοινοποιούνται μέσω συνδέσμων μίας χρήσης κρυπτογραφημένων end-to-end.
Λογαριασμοί πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς χρηστών ώστε πολλά μέλη του προσωπικού ή μέλη της οικογένειας να μοιράζονται μία εγκατάσταση με απομονωμένα ιστορικά μεταφορτώσεων.
API και CLI
Μεταφορτώστε προγραμματιστικά μέσω του REST API ή του επίσημου CLI για την αποστολή build artefacts, log bundles και αποτελεσμάτων αυτοματισμού.
Γιατί να τρέξω Gokapi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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