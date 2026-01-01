Το YOURLS (Your Own URL Shortener) είναι μια μικρή, αυτόνομη εφαρμογή PHP που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τη δική σας υπηρεσία συντόμευσης URL στο domain σας. Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες, το YOURLS διατηρεί όλα τα δεδομένα κλικ και τη διαχείριση συνδέσμων εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας — χωρίς όρια ρυθμού, χωρίς συνδρομές και χωρίς παρακολούθηση του κοινού σας από τρίτους.

Πέρα από τη βασική συντόμευση, το YOURLS περιλαμβάνει ενσωματωμένη παρακολούθηση κλικ, αναλυτικά στοιχεία παραπομπών και ένα REST API για προγραμματική διαχείριση συνδέσμων. Μια ενεργή κοινότητα έχει δημιουργήσει πάνω από 300 plugins που καλύπτουν τα πάντα, από τη δημιουργία κωδικών QR έως ανακατευθύνσεις γεωγραφικής τοποθεσίας, καθιστώντας το YOURLS έναν από τους πιο επεκτάσιμους self-hosted link shorteners που είναι διαθέσιμοι.