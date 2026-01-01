Αναπτύξτε το YOURLS με ένα κλικ.
Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος PHP URL συντομευτής με αναλύσεις κλικ, 300+ plugins και ένα REST API.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για YOURLS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με YOURLS
Το YOURLS (Your Own URL Shortener) είναι μια μικρή, αυτόνομη εφαρμογή PHP που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τη δική σας υπηρεσία συντόμευσης URL στο domain σας. Σε αντίθεση με τις εμπορικές υπηρεσίες, το YOURLS διατηρεί όλα τα δεδομένα κλικ και τη διαχείριση συνδέσμων εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας — χωρίς όρια ρυθμού, χωρίς συνδρομές και χωρίς παρακολούθηση του κοινού σας από τρίτους.
Πέρα από τη βασική συντόμευση, το YOURLS περιλαμβάνει ενσωματωμένη παρακολούθηση κλικ, αναλυτικά στοιχεία παραπομπών και ένα REST API για προγραμματική διαχείριση συνδέσμων. Μια ενεργή κοινότητα έχει δημιουργήσει πάνω από 300 plugins που καλύπτουν τα πάντα, από τη δημιουργία κωδικών QR έως ανακατευθύνσεις γεωγραφικής τοποθεσίας, καθιστώντας το YOURLS έναν από τους πιο επεκτάσιμους self-hosted link shorteners που είναι διαθέσιμοι.
Βασικά χαρακτηριστικά του YOURLS
Ανάλυση κλικ
Παρακολουθήστε τα συνολικά κλικ, τις παραπομπές και τα στατιστικά ανά σύνδεσμο, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς πώς αποδίδει κάθε συντομευμένη διεύθυνση URL με την πάροδο του χρόνου.
Plugin οικοσύστημα
Πάνω από 300 πρόσθετα κοινότητας επεκτείνουν το YOURLS με κωδικούς QR, ανακατευθύνσεις γεωεντοπισμού, προεπισκοπήσεις συνδέσμων και πολλά άλλα - χωρίς να απαιτείται προσαρμοσμένη ανάπτυξη.
REST API
Δημιουργία, επέκταση και ανάκτηση στατιστικών συνδέσμων προγραμματιστικά μέσω ενός ενσωματωμένου API, καθιστώντας το YOURLS εύκολο να ενσωματωθεί σε εφαρμογές και ροές εργασίας αυτοματισμού.
Custom keywords
Αντιστοιχίστε αξιομνημόνευτα προσαρμοσμένα slugs σε οποιονδήποτε σύνδεσμο αντί για τυχαίους χαρακτήρες, δίνοντάς σας επώνυμα URL όπως το
yourdomain.com/launch.
Δημόσια ή ιδιωτική λειτουργία
Χρησιμοποιήστε το YOURLS ως ένα ιδιωτικό εργαλείο για την ομάδα σας ή ανοίξτε το δημόσια - ο έλεγχος πρόσβασης είναι ένας απλός διακόπτης ρύθμισης.
Υποστήριξη Bookmarklet
Εγκαταστήστε το bookmarklet ενός κλικ σε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης για να συντομεύσετε το URL της τρέχουσας σελίδας χωρίς να εγκαταλείψετε το workflow σας.
Γιατί να τρέξω YOURLS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Anki Sync Server Enhanced
Self-hosted Anki sync server με υποστήριξη πολλών χρηστών, αντίγραφα ασφαλείας και web dashboard