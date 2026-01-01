Το Teable είναι μια γρήγορη, ανοιχτού κώδικα εναλλακτική λύση του Airtable που συνδυάζει ένα οικείο περιβάλλον υπολογιστικού φύλλου με την πλήρη ισχύ μιας βάσης δεδομένων PostgreSQL. Υποστηρίζει πλούσιους τύπους πεδίων, πολλαπλές λειτουργίες προβολής, συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και φιλτράρισμα σε επίπεδο γραμμής — όλα υποστηριζόμενα από μια βάση δεδομένων που εσείς ελέγχετε πλήρως.

Η αυτο-φιλοξενία του Teable σε ένα VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα της επιχείρησής σας βρίσκονται στη δική σας PostgreSQL εγκατάσταση χωρίς όρια γραμμών, χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή. Οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικά εργαλεία, εργαλεία παρακολούθησης έργων και βάσεις δεδομένων τύπου CRM χωρίς να γράψουν κώδικα.