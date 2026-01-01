Αναπτύξτε το Teable με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα no-code βάση δεδομένων με διεπαφή υπολογιστικού φύλλου που υποστηρίζεται από PostgreSQL και συνεργασία σε πραγματικό χρόνο.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Teable
Το Teable είναι μια γρήγορη, ανοιχτού κώδικα εναλλακτική λύση του Airtable που συνδυάζει ένα οικείο περιβάλλον υπολογιστικού φύλλου με την πλήρη ισχύ μιας βάσης δεδομένων PostgreSQL. Υποστηρίζει πλούσιους τύπους πεδίων, πολλαπλές λειτουργίες προβολής, συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και φιλτράρισμα σε επίπεδο γραμμής — όλα υποστηριζόμενα από μια βάση δεδομένων που εσείς ελέγχετε πλήρως.
Η αυτο-φιλοξενία του Teable σε ένα VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα της επιχείρησής σας βρίσκονται στη δική σας PostgreSQL εγκατάσταση χωρίς όρια γραμμών, χωρίς χρεώσεις ανά θέση και χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή. Οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικά εργαλεία, εργαλεία παρακολούθησης έργων και βάσεις δεδομένων τύπου CRM χωρίς να γράψουν κώδικα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Teable
PostgreSQL backend
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μια τυπική PostgreSQL βάση δεδομένων που σας ανήκει, χωρίς ιδιόκτητη μορφή ή εξάρτηση από προμηθευτή.
Πολλαπλοί τύποι προβολής
Εναλλαγή μεταξύ προβολών πλέγματος, συλλογής, Kanban, ημερολογίου και φόρμας για να εργάζεστε με δεδομένα στη μορφή που ταιριάζει σε κάθε ροή εργασιών.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλά μέλη της ομάδας μπορούν να επεξεργάζονται πίνακες ταυτόχρονα με ζωντανές ενημερώσεις και χωρίς διενέξεις.
Χωρίς όρια γραμμών
Σε αντίθεση με τις εναλλακτικές λύσεις SaaS, το αυτο-φιλοξενούμενο Teable δεν επιβάλλει τεχνητά όρια στις σειρές, στους πίνακες ή στο μέγεθος του χώρου εργασίας.
Πρόσβαση API
Ένα RESTful API σάς επιτρέπει να ενσωματώσετε δεδομένα Teable με εξωτερικά εργαλεία, πλατφόρμες αυτοματισμού και προσαρμοσμένες εφαρμογές.
Γιατί να τρέξω Teable στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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