Αναπτύξτε το Sun-Panel με εγκατάσταση ενός κλικ.
Προσαρμόσιμος server και πίνακας πλοήγησης NAS με καθαρή homepage και app launcher για self-hosters.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Sun-Panel
Το Sun-Panel είναι ένα ελαφρύ, αυτο-φιλοξενούμενο homepage και πίνακας πλοήγησης σχεδιασμένο για servers και συσκευές NAS. Σας παρέχει ένα ενιαίο, όμορφα οργανωμένο ταμπλό, όπου μπορείτε να εκκινήσετε όλες τις αυτο-φιλοξενούμενες υπηρεσίες σας και να παρακολουθείτε την κατάσταση του συστήματος με μια ματιά. Σχεδιασμένο με γνώμονα την απλότητα, το Sun-Panel δεν απαιτεί εξωτερική βάση δεδομένων - λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε SQLite.
Με υποστήριξη για απομόνωση πολλαπλών λογαριασμών, προσαρμοσμένα εικονίδια από τη βιβλιοθήκη Iconify, μικρά παράθυρα εντός σελίδας και πλήρως προσαρμόσιμο CSS και JavaScript, το Sun-Panel σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα homepage που ταιριάζει στη ροή εργασιών σας. Αναπτύξτε το στο VPS σας και απολαύστε μια προσωπική, χωρίς διαφημίσεις αρχική σελίδα προγράμματος περιήγησης την οποία ελέγχετε πλήρως.
Βασικά χαρακτηριστικά του Sun-Panel
Υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών
Δημιουργήστε απομονωμένους λογαριασμούς για διαφορετικούς χρήστες, ο καθένας με τη δική του διάταξη πίνακα και συντομεύσεις εφαρμογών.
Χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων
Λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ενσωματωμένο SQLite, διατηρώντας την ανάπτυξη απλή χωρίς επιπλέον υπηρεσία βάσης δεδομένων προς συντήρηση.
Πλούσια βιβλιοθήκη εικονιδίων
Αξιοποιήστε την βιβλιοθήκη εικονιδίων Iconify για να διαμορφώσετε ελεύθερα τις συντομεύσεις της εφαρμογής σας, υποστηρίζοντας χιλιάδες σύνολα εικονιδίων.
Παρακολούθηση κατάστασης συστήματος
Δείτε σε πραγματικό χρόνο τη χρήση της CPU, της μνήμης και του δίσκου απευθείας στον πίνακα σας για να παρακολουθείτε την υγεία του server.
Προσαρμοσμένο JS και CSS
Εισάγετε το δικό σας JavaScript και CSS για να εξατομικεύσετε πλήρως την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της αρχικής σας σελίδας.
Ενσωματωμένα μίνι παράθυρα
Ανοίξτε υποστηριζόμενες υπηρεσίες σε αιωρούμενα μίνι παράθυρα χωρίς να εγκαταλείψετε το dashboard σας για μια απρόσκοπτη ροή εργασιών.
Γιατί να τρέξω Sun-Panel στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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