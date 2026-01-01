Το Sun-Panel είναι ένα ελαφρύ, αυτο-φιλοξενούμενο homepage και πίνακας πλοήγησης σχεδιασμένο για servers και συσκευές NAS. Σας παρέχει ένα ενιαίο, όμορφα οργανωμένο ταμπλό, όπου μπορείτε να εκκινήσετε όλες τις αυτο-φιλοξενούμενες υπηρεσίες σας και να παρακολουθείτε την κατάσταση του συστήματος με μια ματιά. Σχεδιασμένο με γνώμονα την απλότητα, το Sun-Panel δεν απαιτεί εξωτερική βάση δεδομένων - λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε SQLite.

Με υποστήριξη για απομόνωση πολλαπλών λογαριασμών, προσαρμοσμένα εικονίδια από τη βιβλιοθήκη Iconify, μικρά παράθυρα εντός σελίδας και πλήρως προσαρμόσιμο CSS και JavaScript, το Sun-Panel σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα homepage που ταιριάζει στη ροή εργασιών σας. Αναπτύξτε το στο VPS σας και απολαύστε μια προσωπική, χωρίς διαφημίσεις αρχική σελίδα προγράμματος περιήγησης την οποία ελέγχετε πλήρως.