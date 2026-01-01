Το AstrBot είναι μια ισχυρή πλατφόρμα chatbot ανοιχτού κώδικα που γεφυρώνει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu και LINE. Με πάνω από 25.000 GitHub stars, παρέχει ένα ενοποιημένο πλαίσιο για τη δημιουργία εμπειριών συνομιλιακής AI με πολυτροπική υποστήριξη, βάσεις γνώσεων, ένα sandbox πρακτόρων για ασφαλή εκτέλεση κώδικα και ενσωμάτωση MCP (Model Context Protocol).

Το Self-hosting του AstrBot στον δικό σας VPS διατηρεί τα API keys, το ιστορικό συνομιλιών και τα δεδομένα της βάσης γνώσεων σας εντελώς ιδιωτικά. Με περισσότερα από 1.000 plugins κοινότητας που μπορούν να εγκατασταθούν από την ενσωματωμένη αγορά και ένα web-based UI για διαμόρφωση, αποκτάτε υποδομή AI chatbot εταιρικού επιπέδου χωρίς να εξαρτάστε από υπηρεσίες φιλοξενίας τρίτων.