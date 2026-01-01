Αναπτύξτε το AstrBot με ένα κλικ.
Πολυπλατφορμικό πλαίσιο AI chatbot ανοιχτού κώδικα που συνδέει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα με τις αγαπημένες σας εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για AstrBot
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με AstrBot
Το AstrBot είναι μια ισχυρή πλατφόρμα chatbot ανοιχτού κώδικα που γεφυρώνει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu και LINE. Με πάνω από 25.000 GitHub stars, παρέχει ένα ενοποιημένο πλαίσιο για τη δημιουργία εμπειριών συνομιλιακής AI με πολυτροπική υποστήριξη, βάσεις γνώσεων, ένα sandbox πρακτόρων για ασφαλή εκτέλεση κώδικα και ενσωμάτωση MCP (Model Context Protocol).
Το Self-hosting του AstrBot στον δικό σας VPS διατηρεί τα API keys, το ιστορικό συνομιλιών και τα δεδομένα της βάσης γνώσεων σας εντελώς ιδιωτικά. Με περισσότερα από 1.000 plugins κοινότητας που μπορούν να εγκατασταθούν από την ενσωματωμένη αγορά και ένα web-based UI για διαμόρφωση, αποκτάτε υποδομή AI chatbot εταιρικού επιπέδου χωρίς να εξαρτάστε από υπηρεσίες φιλοξενίας τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του AstrBot
Πολυπλατφορμική ανταλλαγή μηνυμάτων
Συνδέστε μία ενιαία ανάπτυξη AstrBot με Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE, και άλλα ταυτόχρονα.
Αγορά πρόσθετων
Εγκαταστήστε από πάνω από 1.000 plugins κοινότητας με ένα κλικ για να επεκτείνετε τις δυνατότητες - εργαλεία διαχείρισης, εργαλεία προγραμματισμού, ενσωματώσεις και άλλα.
Πράκτορας sandbox
Εκτελέστε κώδικα με ασφάλεια μέσα σε ένα απομονωμένο sandbox κατά τη διάρκεια συνομιλιών, επιτρέποντας ισχυρές ροές εργασίας με πράκτορες χωρίς να εκθέτετε το σύστημα υποδοχής.
Υποστήριξη βάσης γνώσεων
Συνδέστε προσαρμοσμένες βάσεις γνώσεων στα bot σας ώστε να απαντούν σε ερωτήσεις βασισμένες στα δικά σας έγγραφα και δεδομένα αντί για γενικά δεδομένα εκπαίδευσης.
Ενσωμάτωση MCP
Η υποστήριξη του Model Context Protocol επιτρέπει στο AstrBot να χρησιμοποιεί εξωτερικά εργαλεία και πηγές δεδομένων, ξεκλειδώνοντας προηγμένες πρακτορικές συμπεριφορές πέρα από την απλή συνομιλία.
Γιατί να τρέχω AstrBot στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.