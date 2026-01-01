Το Duck DNS είναι μια δωρεάν υπηρεσία dynamic DNS στην οποία εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες home lab και self-hosters για να διατηρούν αξιόπιστη πρόσβαση σε servers και συσκευές πίσω από οικιακές συνδέσεις internet. Οι περισσότεροι ISP εκχωρούν μεταβαλλόμενες διευθύνσεις IP, αλλά το Duck DNS το επιλύει αυτό παρακολουθώντας συνεχώς τη δημόσια IP σας και ενημερώνοντας το επιλεγμένο subdomain σας τη στιγμή που αλλάζει - όλα αυτά χωρίς κόστος.

Αυτό το πρότυπο εκτελεί τον επίσημο client container του Duck DNS σε λειτουργία δικτύωσης host, παρέχοντάς του ακριβή ορατότητα IP. Η διαμόρφωση παραμένει μετά από επανεκκινήσεις ώστε οι ρυθμίσεις του subdomain και του token σας να μην χάνονται ποτέ. Είτε χρειάζεστε σταθερή πρόσβαση σε έναν home server, ένα έργο Raspberry Pi, ή μια εφαρμογή VPS που φιλοξενείται από εσάς, το Duck DNS εξαλείφει την ανάγκη να πληρώσετε για μια στατική IP ή μια εμπορική υπηρεσία DDNS.