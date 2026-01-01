Αναπτύξτε το DuckDNS με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν dynamic DNS client που διατηρεί αυτόματα το domain να δείχνει στην τρέχουσα διεύθυνση IP χωρίς στατική IP.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DuckDNS
Το Duck DNS είναι μια δωρεάν υπηρεσία dynamic DNS στην οποία εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες home lab και self-hosters για να διατηρούν αξιόπιστη πρόσβαση σε servers και συσκευές πίσω από οικιακές συνδέσεις internet. Οι περισσότεροι ISP εκχωρούν μεταβαλλόμενες διευθύνσεις IP, αλλά το Duck DNS το επιλύει αυτό παρακολουθώντας συνεχώς τη δημόσια IP σας και ενημερώνοντας το επιλεγμένο subdomain σας τη στιγμή που αλλάζει - όλα αυτά χωρίς κόστος.
Αυτό το πρότυπο εκτελεί τον επίσημο client container του Duck DNS σε λειτουργία δικτύωσης host, παρέχοντάς του ακριβή ορατότητα IP. Η διαμόρφωση παραμένει μετά από επανεκκινήσεις ώστε οι ρυθμίσεις του subdomain και του token σας να μην χάνονται ποτέ. Είτε χρειάζεστε σταθερή πρόσβαση σε έναν home server, ένα έργο Raspberry Pi, ή μια εφαρμογή VPS που φιλοξενείται από εσάς, το Duck DNS εξαλείφει την ανάγκη να πληρώσετε για μια στατική IP ή μια εμπορική υπηρεσία DDNS.
Βασικά χαρακτηριστικά του DuckDNS
Αυτόματες ενημερώσεις IP
Ανιχνεύει όταν αλλάζει η δημόσια διεύθυνση IP και ενημερώνει άμεσα το Duck DNS subdomain, διατηρώντας την πρόσβαση αδιάλειπτη.
Υποστήριξη IPv4 και IPv6
Λειτουργεί και με τις δύο οικογένειες διευθύνσεων, έτσι το subdomain σας παραμένει ενημερωμένο ανεξάρτητα από την εκχώρηση έκδοσης IP του ISP σας.
Πολλαπλοί υποτομείς
Διαχειρίζεται πολλά Duck DNS subdomains σε ένα μόνο container, παρέχοντας μια λίστα ονομάτων subdomains διαχωρισμένη με κόμματα.
Πάντα ενεργή λειτουργία VPS
Η λειτουργία σε ένα VPS εγγυάται ότι οι ενημερώσεις εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα 24/7, ακόμα και όταν ο εξοπλισμός του οικιακού δικτύου κάνει επανεκκίνηση ή χάνει την τροφοδοσία.
Μόνιμη διαμόρφωση
Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις του token και του subdomain σας σε έναν αποκλειστικό volume, ώστε η εφαρμογή-πελάτης να συνεχίζει σωστά μετά από επανεκκινήσεις του container.
Γιατί να τρέξω DuckDNS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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