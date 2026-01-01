Το pygeoapi είναι μια υλοποίηση Python open-source των προτύπων OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) που μετατρέπει γεωχωρικά σύνολα δεδομένων σε ένα ανακαλύψιμο, περιηγήσιμο RESTful API. Ενσωματώνει ένα ενσωματωμένο HTML browser, ώστε οι μη προγραμματιστές να μπορούν να περιηγηθούν σε συλλογές, να επιθεωρήσουν στοιχεία σε έναν χάρτη και να κατεβάσουν GeoJSON χωρίς να γράψουν ούτε μία αίτηση.

Το Self-hosting του pygeoapi στο δικό σας VPS σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο του ποιων συνόλων δεδομένων εκτίθενται, πού βρίσκονται και ποιος μπορεί να τα αναζητήσει. Συνδέστε PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ή απομακρυσμένες πηγές WFS/WMS και δημοσιεύστε τα υπό το δικό σας domain με HTTPS που διαχειρίζεται ο ενσωματωμένος Traefik proxy.