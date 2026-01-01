Αναπτύξτε το pygeoapi με εγκατάσταση ενός κλικ.
Python server που υλοποιεί τη σειρά προτύπων OGC API για τη δημοσίευση γεωχωρικών δεδομένων μέσω HTTP.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για pygeoapi
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με pygeoapi
Το pygeoapi είναι μια υλοποίηση Python open-source των προτύπων OGC API (Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, EDR) που μετατρέπει γεωχωρικά σύνολα δεδομένων σε ένα ανακαλύψιμο, περιηγήσιμο RESTful API. Ενσωματώνει ένα ενσωματωμένο HTML browser, ώστε οι μη προγραμματιστές να μπορούν να περιηγηθούν σε συλλογές, να επιθεωρήσουν στοιχεία σε έναν χάρτη και να κατεβάσουν GeoJSON χωρίς να γράψουν ούτε μία αίτηση.
Το Self-hosting του pygeoapi στο δικό σας VPS σάς δίνει τον πλήρη έλεγχο του ποιων συνόλων δεδομένων εκτίθενται, πού βρίσκονται και ποιος μπορεί να τα αναζητήσει. Συνδέστε PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, Elasticsearch, MongoDB ή απομακρυσμένες πηγές WFS/WMS και δημοσιεύστε τα υπό το δικό σας domain με HTTPS που διαχειρίζεται ο ενσωματωμένος Traefik proxy.
Βασικά χαρακτηριστικά του pygeoapi
Πρότυπα OGC API
Υλοποιεί OGC API Features, Coverages, Tiles, Records, Processes, και Environmental Data Retrieval με βάση ένα ενιαίο αρχείο διαμόρφωσης.
Ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης HTML
Κάθε συλλογή, στοιχείο και διαδικασία είναι περιηγήσιμη από το web UI με έναν διαδραστικό χάρτη Leaflet και JSON σε ευανάγνωστη μορφή.
Πολλά data backends
Παρέχει PostgreSQL/PostGIS, GeoPackage, SpatiaLite, Elasticsearch, MongoDB, CSV, GeoJSON, και απομακρυσμένες πηγές WFS μέσω ενοποιημένων παρόχων.
Τεκμηρίωση OpenAPI
Μια περιγραφή OpenAPI 3.0 και ένα UI Swagger/Redoc δημιουργούνται αυτόματα από τη διαμόρφωση, ώστε οι clients να μπορούν να ενσωματωθούν γρήγορα.
Γεωχωρική επεξεργασία
Διαθέστε λειτουργίες Python ως διεργασίες OGC API για την εκτέλεση μετασχηματισμών, αναλύσεων και εργασιών ETL κατ' απαίτηση στα δημοσιευμένα δεδομένα σας.
STAC και metadata κατάλογοι
Δημοσιεύστε καταλόγους συμβατούς με το STAC εικόνων και αρχείων, ώστε οι συνεργάτες να μπορούν να αναζητούν και να ανιχνεύουν προγραμματιστικά τα γεωχωρικά σας δεδομένα.
Γιατί να τρέξω pygeoapi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Anki Sync Server Enhanced
Self-hosted Anki sync server με υποστήριξη πολλών χρηστών, αντίγραφα ασφαλείας και web dashboard