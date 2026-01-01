Αναπτύξτε το Grocy με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Self-hosted εφαρμογή διαχείρισης παντοπωλείου και νοικοκυριού για την παρακολούθηση αποθεμάτων τροφίμων, ημερομηνιών λήξης και λιστών αγορών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Grocy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grocy
Το Grocy είναι ένα σύστημα διαχείρισης νοικοκυριού βασισμένο στο διαδίκτυο, δομημένο γύρω από το απόθεμα τροφίμων. Παρακολουθεί τι έχετε, πότε λήγει και πόσο καταναλώνετε, στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσει ακριβείς λίστες αγορών, να αποτρέψει τη σπατάλη και να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε συνταγές από υλικά που βρίσκονται ήδη στο ντουλάπι.
Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθέματος του νοικοκυριού σας παραμένουν ιδιωτικά, προσβάσιμα από κάθε οικογενειακή συσκευή είτε στο σπίτι είτε στο κατάστημα, και ποτέ δεν συνδέονται με συνδρομή ή δεν απενεργοποιούνται από κάποιον προμηθευτή. Η ελαφριά στοίβα PHP και SQLite λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες υπηρεσίες ακόμα και σε ένα μέτριο VPS.
Βασικά χαρακτηριστικά του Grocy
Παρακολούθηση ημερομηνίας λήξης
Καταγράψτε τις ημερομηνίες αγοράς και λήξης για κάθε προϊόν, ώστε το Grocy να μπορεί να σας ειδοποιεί πριν χαλάσουν τα προϊόντα, μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων σε όλο το νοικοκυριό.
Έξυπνες λίστες αγορών
Οι λίστες αγορών δημιουργούνται αυτόματα από τις απαιτήσεις συνταγών και τα ελάχιστα όρια αποθέματος, ώστε να αγοράζετε μόνο ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Σάρωση barcode
Σαρώστε τα barcodes προϊόντων από οποιοδήποτε mobile browser για να αναζητήσετε και να καταχωρίσετε άμεσα αντικείμενα χωρίς να πληκτρολογείτε χειροκίνητα ονόματα προϊόντων ή ποσότητες.
Διαχείριση συνταγών
Αποθηκεύει συνταγές με ποσότητες συστατικών και επιτρέπει στο Grocy να ελέγχει το τρέχον απόθεμά σας πριν προσθέσει ακριβώς ό,τι λείπει στη λίστα αγορών.
Ενσωμάτωση Οικιακού Αυτοματισμού
Ένα πλήρες REST API επιτρέπει ενσωματώσεις με το Home Assistant, barcode scanner apps, και άλλα self-hosted εργαλεία για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο οικιακό workflow.
Γιατί να τρέξω Grocy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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