Το Grocy είναι ένα σύστημα διαχείρισης νοικοκυριού βασισμένο στο διαδίκτυο, δομημένο γύρω από το απόθεμα τροφίμων. Παρακολουθεί τι έχετε, πότε λήγει και πόσο καταναλώνετε, στη συνέχεια χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να δημιουργήσει ακριβείς λίστες αγορών, να αποτρέψει τη σπατάλη και να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε συνταγές από υλικά που βρίσκονται ήδη στο ντουλάπι.

Η αυτο-φιλοξενία στο VPS σας σημαίνει ότι τα δεδομένα αποθέματος του νοικοκυριού σας παραμένουν ιδιωτικά, προσβάσιμα από κάθε οικογενειακή συσκευή είτε στο σπίτι είτε στο κατάστημα, και ποτέ δεν συνδέονται με συνδρομή ή δεν απενεργοποιούνται από κάποιον προμηθευτή. Η ελαφριά στοίβα PHP και SQLite λειτουργεί άνετα παράλληλα με άλλες υπηρεσίες ακόμα και σε ένα μέτριο VPS.