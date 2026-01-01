Το Watcharr είναι ένας ιχνηλάτης λίστας παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, anime και βιντεοπαιχνίδια σε μια ενιαία αυτο-φιλοξενούμενη βιβλιοθήκη. Κατασκευασμένο με Go και SvelteKit, αντλεί metadata από τα TMDB, IGDB, AniList και Jikan, έτσι ώστε κάθε καταχώριση να συνοδεύεται από αφίσες, συντελεστές και λεπτομέρειες επεισοδίων χωρίς χειροκίνητη καταχώριση.

Η αυτο-φιλοξενία στον δικό σας VPS διατηρεί το ιστορικό προβολών, τις αξιολογήσεις και τη δραστηριότητα των φίλων σας μακριά από υπηρεσίες τρίτων όπως το Trakt ή το MyAnimeList. Η ενσωματωμένη πιστοποίηση χρήστη, ο συγχρονισμός με Jellyfin και Plex, και η ελαφριά αποθήκευση SQLite το καθιστούν κατάλληλο για μεμονωμένους χρήστες, νοικοκυριά και μικρές κοινότητες.