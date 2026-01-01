Αναπτύξτε το Watcharr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Λίστα παρακολούθησης self-hosted για ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, anime και παιχνίδια, με μοντέρνο UI και ενσωματωμένους λογαριασμούς χρηστών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Watcharr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Watcharr
Το Watcharr είναι ένας ιχνηλάτης λίστας παρακολούθησης ανοιχτού κώδικα που συγκεντρώνει ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, anime και βιντεοπαιχνίδια σε μια ενιαία αυτο-φιλοξενούμενη βιβλιοθήκη. Κατασκευασμένο με Go και SvelteKit, αντλεί metadata από τα TMDB, IGDB, AniList και Jikan, έτσι ώστε κάθε καταχώριση να συνοδεύεται από αφίσες, συντελεστές και λεπτομέρειες επεισοδίων χωρίς χειροκίνητη καταχώριση.
Η αυτο-φιλοξενία στον δικό σας VPS διατηρεί το ιστορικό προβολών, τις αξιολογήσεις και τη δραστηριότητα των φίλων σας μακριά από υπηρεσίες τρίτων όπως το Trakt ή το MyAnimeList. Η ενσωματωμένη πιστοποίηση χρήστη, ο συγχρονισμός με Jellyfin και Plex, και η ελαφριά αποθήκευση SQLite το καθιστούν κατάλληλο για μεμονωμένους χρήστες, νοικοκυριά και μικρές κοινότητες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Watcharr
Ενοποιημένη παρακολούθηση
Παρακολουθήστε ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, anime και παιχνίδια παράλληλα σε μία βιβλιοθήκη, αντί να χρησιμοποιείτε ξεχωριστές εφαρμογές για κάθε μέσο.
Κατάσταση και αξιολογήσεις
Σημειώστε τις καταχωρήσεις ως προγραμματισμένες, σε παρακολούθηση, ολοκληρωμένες, σε αναμονή ή απορριφθείσες, και επισυνάψτε προσωπικές βαθμολογίες 10 πόντων και σκέψεις σε κάθε τίτλο.
Πλούσιες πηγές metadata
Αντλεί αφίσες, συντελεστές, λίστες επεισοδίων και ημερομηνίες κυκλοφορίας από τα TMDB, IGDB, AniList και Jikan, έτσι ώστε η βιβλιοθήκη σας να παραμένει ακριβής χωρίς χειροκίνητες επεξεργασίες.
Ενσωματωμένη αυθεντικοποίηση
Εγγενείς λογαριασμοί χρηστών με προαιρετική σύνδεση Jellyfin, Plex και OIDC επιτρέπουν σε νοικοκυριά και μικρές κοινότητες να μοιράζονται μια παρουσία με ασφάλεια.
Ροή δραστηριότητας και φίλοι
Ακολουθήστε άλλους χρήστες στην παρουσία σας, περιηγηθείτε στις δημόσιες λίστες τους, και δείτε μια ζωντανή ροή αλλαγών κατάστασης και νέων αξιολογήσεων.
Ελαφρύ δυαδικό Go
Ενιαίο κοντέινερ με ενσωματωμένο SQLite χρησιμοποιεί ελάχιστη CPU και μνήμη, έτσι λειτουργεί άνετα στα μικρότερα πλάνα VPS.
Γιατί να τρέξω Watcharr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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