Το Dolibarr είναι μια αρθρωτή, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ERP και CRM που καλύπτει το πλήρες φάσμα των επιχειρηματικών λειτουργιών - διαχείριση πελατών, προσφορές, τιμολόγια, αποθέματα, έργα, ανθρώπινο δυναμικό και λογιστική - σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα. Η αρχιτεκτονική του που βασίζεται σε modules σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε μόνο τις λειτουργίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, διατηρώντας το interface απλό καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις σας.

Το self-hosting του Dolibarr στο VPS σας σημαίνει ότι τα οικονομικά σας δεδομένα, τα αρχεία πελατών και τα επιχειρηματικά σας έγγραφα αποθηκεύονται σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως. Δεν υπάρχουν χρεώσεις αδειοδότησης ανά χρήστη, κανένα όριο αποθήκευσης που επιβάλλεται από τον προμηθευτή και καμία συνδρομή που απαιτείται για την ξεκλείδωμα προηγμένων modules - καθιστώντας το μια οικονομικά αποδοτική μακροπρόθεσμη επιλογή για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν πλήρη ιδιοκτησία των λειτουργικών τους δεδομένων.