Αναπτύξτε Dolibarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ERP και CRM ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση πωλήσεων, τιμολόγησης, αποθεμάτων και επιχειρηματικών λειτουργιών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dolibarr
Το Dolibarr είναι μια αρθρωτή, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα ERP και CRM που καλύπτει το πλήρες φάσμα των επιχειρηματικών λειτουργιών - διαχείριση πελατών, προσφορές, τιμολόγια, αποθέματα, έργα, ανθρώπινο δυναμικό και λογιστική - σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα. Η αρχιτεκτονική του που βασίζεται σε modules σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε μόνο τις λειτουργίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, διατηρώντας το interface απλό καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις σας.
Το self-hosting του Dolibarr στο VPS σας σημαίνει ότι τα οικονομικά σας δεδομένα, τα αρχεία πελατών και τα επιχειρηματικά σας έγγραφα αποθηκεύονται σε υποδομή που ελέγχετε πλήρως. Δεν υπάρχουν χρεώσεις αδειοδότησης ανά χρήστη, κανένα όριο αποθήκευσης που επιβάλλεται από τον προμηθευτή και καμία συνδρομή που απαιτείται για την ξεκλείδωμα προηγμένων modules - καθιστώντας το μια οικονομικά αποδοτική μακροπρόθεσμη επιλογή για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν πλήρη ιδιοκτησία των λειτουργικών τους δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Dolibarr
Ενσωματωμένο CRM
Παρακολουθήστε υποψήφιους πελάτες, διαχειριστείτε επαφές και παρακολουθήστε τη διοχέτευση πωλήσεων από την πρώτη επαφή έως το υπογεγραμμένο τιμολόγιο, όλα σε ένα μέρος.
Τιμολόγηση και προσφορές
Δημιουργήστε επαγγελματικές προσφορές, μετατρέψτε τις σε παραγγελίες και εκδώστε τιμολόγια με αυτοματοποιημένη παρακολούθηση πληρωμών και υπενθυμίσεις.
Διαχείριση αποθέματος
Παρακολουθήστε τα επίπεδα αποθεμάτων, διαχειριστείτε τις παραγγελίες αγοράς και παρακολουθήστε τις κινήσεις προϊόντων σε αποθήκες ή τοποθεσίες.
Έργο και παρακολούθηση χρόνου
Ανάθεση εργασιών, καταγραφή χρόνου σε έργα και μέτρηση κερδοφορίας με ενσωματωμένη διαχείριση πόρων και προϋπολογισμού.
Αρθρωτή αρχιτεκτονική
Ενεργοποιήστε μόνο τις ενότητες που χρειάζεται η επιχείρησή σας σήμερα, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε πρόσθετες λειτουργίες καθώς οι λειτουργίες σας επεκτείνονται.
Γιατί να τρέξω Dolibarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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