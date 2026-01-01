Αναπτύξτε GoCD με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα server συνεχούς παράδοσης με ισχυρή μοντελοποίηση pipeline, χαρτογράφηση ροής αξίας και διαχείριση εξαρτήσεων για σύνθετες ροές εργασιών κυκλοφορίας.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με GoCD
Το GoCD είναι ένας server συνεχούς παράδοσης που αναπτύχθηκε από την ThoughtWorks και ξεπερνά το βασικό CI για να μοντελοποιήσει ολόκληρο το pipeline παράδοσης λογισμικού. Η βασική του δύναμη είναι η δυνατότητα να ορίζει σύνθετα pipelines με εξαρτήσεις fan-in και fan-out, επιτρέποντας στις ομάδες να αναπαραστήσουν ακριβώς πώς ο κώδικας κινείται από το commit στην production σε πολλαπλά στάδια, περιβάλλοντα και παράλληλες διαδρομές.
Η προβολή Value Stream Map δίνει στις ομάδες μια οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο κάθε build και deployment σε ολόκληρο το pipeline, καθιστώντας εύκολο τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης και την κατανόηση της κατάστασης οποιασδήποτε έκδοσης. Το GoCD λειτουργεί μέσω μιας ελαφριάς αρχιτεκτονικής server-και-agent, έτσι η build capacity κλιμακώνεται απλά προσθέτοντας περισσότερους agents. Το Self-hosting διασφαλίζει ότι οι διαμορφώσεις του pipeline, τα artifacts και το ιστορικό deployment παραμένουν πλήρως υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του GoCD
Χαρτογράφηση ροής αξίας
Οπτικοποιήστε κάθε build και deployment σε ολόκληρο το pipeline σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τα bottlenecks και το release status άμεσα ορατά.
Pipeline μοντελοποίηση
Μοντελοποιήστε πολύπλοκες εξαρτήσεις fan-in και fan-out μεταξύ pipelines για να αναπαραστήσετε με ακρίβεια πώς ο κώδικας ρέει από το commit στην production.
Παράλληλη εκτέλεση
Εκτελέστε πολλαπλά στάδια και εργασίες παράλληλα εντός ενός pipeline για να μειώσετε τους χρόνους δημιουργίας και να μεγιστοποιήσετε την αξιοποίηση της υποδομής.
Κλιμάκωση βασισμένη σε πράκτορες
Προσθέστε build agents για να κλιμακώσετε την χωρητικότητα οριζόντια - κάθε agent αναλαμβάνει jobs από τον server και τα εκτελεί ανεξάρτητα.
Pipeline ως κώδικας
Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις pipeline στο git repository σας και αφήστε το GoCD να συγχρονίζει και να εφαρμόζει αυτόματα τις αλλαγές σε κάθε push.
Γιατί να τρέξω GoCD στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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