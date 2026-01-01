Το GoCD είναι ένας server συνεχούς παράδοσης που αναπτύχθηκε από την ThoughtWorks και ξεπερνά το βασικό CI για να μοντελοποιήσει ολόκληρο το pipeline παράδοσης λογισμικού. Η βασική του δύναμη είναι η δυνατότητα να ορίζει σύνθετα pipelines με εξαρτήσεις fan-in και fan-out, επιτρέποντας στις ομάδες να αναπαραστήσουν ακριβώς πώς ο κώδικας κινείται από το commit στην production σε πολλαπλά στάδια, περιβάλλοντα και παράλληλες διαδρομές.

Η προβολή Value Stream Map δίνει στις ομάδες μια οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο κάθε build και deployment σε ολόκληρο το pipeline, καθιστώντας εύκολο τον εντοπισμό σημείων συμφόρησης και την κατανόηση της κατάστασης οποιασδήποτε έκδοσης. Το GoCD λειτουργεί μέσω μιας ελαφριάς αρχιτεκτονικής server-και-agent, έτσι η build capacity κλιμακώνεται απλά προσθέτοντας περισσότερους agents. Το Self-hosting διασφαλίζει ότι οι διαμορφώσεις του pipeline, τα artifacts και το ιστορικό deployment παραμένουν πλήρως υπό τον έλεγχό σας.