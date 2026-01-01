Αναπτύξτε το Mitra με ένα κλικ.
Ελαφρύ, ομοσπονδιακό κοινωνικό δίκτυο βασισμένο σε Rust, με πλήρη συμβατότητα με το API του Mastodon και ελάχιστο αποτύπωμα μνήμης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mitra
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mitra
Η Mitra είναι μια ομοσπονδιακή πλατφόρμα micro-blogging ανοιχτού κώδικα, γραμμένη σε Rust, που συνδέεται με το ευρύτερο Fediverse μέσω του πρωτοκόλλου ActivityPub. Με αποτύπωμα μνήμης κάτω των 50 MB, λειτουργεί άνετα στα μικρότερα πλάνα VPS, ενώ διαλειτουργεί με τα Mastodon, Pleroma, Misskey και άλλα ομοσπονδιακά δίκτυα. Επειδή η Mitra υλοποιεί το Mastodon API, κάθε δημοφιλής client Mastodon λειτουργεί άμεσα.
Η αυτο-φιλοξενία της Mitra στο δικό σας VPS διατηρεί το social graph, τα posts και τα δεδομένα συνδρομητών σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας — χωρίς algorithmic feeds, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς πλατφόρμα τρίτου μέρους να αποφασίζει τους κανόνες. Εσείς ορίζετε την πολιτική εγγραφής, την προσέγγιση εποπτείας και το πεδίο ομοσπονδίας για την κοινότητά σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mitra
Μικρό αποτύπωμα μνήμης
Λειτουργεί με λιγότερο από 50 MB RAM, γεγονός που το καθιστά τον ελαφρύτερο federated social server που είναι διαθέσιμος και ιδανικό για μικρές αναπτύξεις VPS.
Συμβατό με Mastodon API
Λειτουργεί με σχεδόν κάθε υπάρχουσα Mastodon client app σε web, desktop, Android και iOS χωρίς τροποποίηση.
Ομοσπονδία ActivityPub
Συνδέεται με χιλιάδες κόμβους fediverse ώστε οι χρήστες να μπορούν να ακολουθούν λογαριασμούς σε Mastodon, Pleroma, Misskey και άλλες πλατφόρμες.
Ενσωματωμένες συνδρομές
Εγγενείς συνδρομές περιεχομένου επί πληρωμή που διακανονίζονται σε Monero επιτρέπουν στους δημιουργούς να νομισματοποιούν το έργο τους χωρίς επεξεργαστές πληρωμών τρίτων.
Μεταφορά λογαριασμού
Οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν την ταυτότητά τους και τους ακολούθους τους σε άλλο server, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει lock-in σε μία μόνο εγκατάσταση.
Υποστήριξη Tor και I2P
Ομοσπονδιοποιείται μέσω Tor και I2P άμεσα, για κοινότητες με επίκεντρο την ιδιωτικότητα και onion-routed εφαρμογές.
Γιατί να τρέξω Mitra στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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