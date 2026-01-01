Η Mitra είναι μια ομοσπονδιακή πλατφόρμα micro-blogging ανοιχτού κώδικα, γραμμένη σε Rust, που συνδέεται με το ευρύτερο Fediverse μέσω του πρωτοκόλλου ActivityPub. Με αποτύπωμα μνήμης κάτω των 50 MB, λειτουργεί άνετα στα μικρότερα πλάνα VPS, ενώ διαλειτουργεί με τα Mastodon, Pleroma, Misskey και άλλα ομοσπονδιακά δίκτυα. Επειδή η Mitra υλοποιεί το Mastodon API, κάθε δημοφιλής client Mastodon λειτουργεί άμεσα.

Η αυτο-φιλοξενία της Mitra στο δικό σας VPS διατηρεί το social graph, τα posts και τα δεδομένα συνδρομητών σας πλήρως υπό τον έλεγχό σας — χωρίς algorithmic feeds, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς πλατφόρμα τρίτου μέρους να αποφασίζει τους κανόνες. Εσείς ορίζετε την πολιτική εγγραφής, την προσέγγιση εποπτείας και το πεδίο ομοσπονδίας για την κοινότητά σας.