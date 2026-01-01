Αναπτύξτε το Hermes Workspace με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source κέντρο εντολών για τον πράκτορα AI Hermes σας - chat, μνήμη, δεξιότητες, τερματικό και αρχεία σε μία διεπαφή.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hermes Workspace
Το Hermes Workspace είναι ένα open-source web UI που μετατρέπει τον AI agent Hermes (της NousResearch) σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο εντολών. Συνδυάζει multi-model chat, μόνιμη μνήμη, έναν κατάλογο με πάνω από 100 δεξιότητες, ένα ενσωματωμένο browser-native terminal, και έναν Conductor για την ενορχήστρωση παράλληλων υπο-πρακτόρων — όλα σε ένα ενιαίο self-hosted interface.
Η self-hosting εγκατάσταση του Hermes Workspace στο VPS σας σημαίνει ότι οι συνομιλίες σας, η μνήμη του agent και τα διαπιστευτήριά σας παραμένουν στη δική σας υποδομή. Έχετε τον πλήρη έλεγχο του παρόχου AI που χρησιμοποιείτε (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, και άλλους), χωρίς χρεώσεις ανά μήνυμα και χωρίς δεδομένα να φεύγουν από τον server σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hermes Workspace
Multi-Model συνομιλία
Εναλλάξτε μεταξύ των τοπικών μοντέλων Claude, GPT, Gemini, Ollama και οποιουδήποτε OpenAI-συμβατού endpoint εν μέσω συνομιλίας, χωρίς να χάνετε το πλαίσιο.
Μόνιμη μνήμη & 100+ δεξιότητες
Ο πράκτορας θυμάται μεταξύ των περιόδων λειτουργίας και μπορεί να αντλήσει από έναν εκτενή κατάλογο δεξιοτήτων. Περιηγηθείτε και επεξεργαστείτε τη μνήμη και τις δεξιότητες ζωντανά από το UI.
Ενσωματωμένο Τερματικό
Εκτελέστε εντολές απευθείας μέσα στον χώρο εργασίας με ένα πλήρως έγχρωμο, εγγενές στον browser pty - χωρίς να χρειάζεται εναλλαγή σε μια ξεχωριστή SSH session.
Conductor - παράλληλοι πράκτορες
Εκκινήστε και παρακολουθήστε πολλαπλούς υπο-πράκτορες παράλληλα με τον ενορχηστρωτή αποστολών Conductor και το ζωντανό πλέγμα εργαζομένων.
Mobile-First PWA
Πλήρης λειτουργικότητα σε επιφάνεια εργασίας, tablet και τηλέφωνο. Εγκαταστήστε στην αρχική σας οθόνη και λειτουργήστε με ειδοποιήσεις push.
Ιδιοκτησία δεδομένων self-hosted
Όλες οι συνεδρίες του agent, η μνήμη και τα διαπιστευτήρια API παραμένουν στο VPS σας χωρίς όρια χρήσης και χωρίς κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους.
Γιατί να τρέξω Hermes Workspace στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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