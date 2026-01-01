Το Hermes Workspace είναι ένα open-source web UI που μετατρέπει τον AI agent Hermes (της NousResearch) σε ένα πλήρως εξοπλισμένο κέντρο εντολών. Συνδυάζει multi-model chat, μόνιμη μνήμη, έναν κατάλογο με πάνω από 100 δεξιότητες, ένα ενσωματωμένο browser-native terminal, και έναν Conductor για την ενορχήστρωση παράλληλων υπο-πρακτόρων — όλα σε ένα ενιαίο self-hosted interface.

Η self-hosting εγκατάσταση του Hermes Workspace στο VPS σας σημαίνει ότι οι συνομιλίες σας, η μνήμη του agent και τα διαπιστευτήριά σας παραμένουν στη δική σας υποδομή. Έχετε τον πλήρη έλεγχο του παρόχου AI που χρησιμοποιείτε (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral, και άλλους), χωρίς χρεώσεις ανά μήνυμα και χωρίς δεδομένα να φεύγουν από τον server σας.