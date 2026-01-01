Αναπτύξτε Bluesky Ozone με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη υπηρεσία εποπτείας και επισήμανσης για το δίκτυο Bluesky και άλλες εφαρμογές AT Protocol.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Bluesky Ozone
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Bluesky Ozone
Το Bluesky Ozone είναι η επίσημη υπηρεσία εποπτείας και επισήμανσης για το AT Protocol, το ανοιχτό δίκτυο που τροφοδοτεί το Bluesky. Συνδυάζει ένα web UI Next.js με μια υπηρεσία backend που επιτρέπει στους συντονιστές να ταξινομούν αναφορές, να αφαιρούν ή να αναστέλλουν περιεχόμενο και λογαριασμούς, να εφαρμόζουν ετικέτες και να δημοσιεύουν αυτές τις ετικέτες πίσω στο δίκτυο μέσω WebSockets.
Η λειτουργία της δικής σας Ozone instance σας μετατρέπει σε έναν stackable labeler στον οποίο μπορούν να εγγραφούν οι χρήστες του Bluesky, δίνοντας σε κοινότητες, εκδότες και ερευνητές έναν τρόπο να διαμορφώνουν αυτό που βλέπουν αυτοί και τα μέλη τους χωρίς να εξαρτώνται από έναν μόνο πάροχο εποπτείας. Το Self-hosting διατηρεί αναφορές, ιστορικό ετικετών και αποφάσεις πολιτικής σε υποδομή που ελέγχετε εσείς.
Βασικά χαρακτηριστικά του Bluesky Ozone
Στοιβαζόμενη επισήμανση
Δημοσιεύστε ετικέτες που οι χρήστες του Bluesky μπορούν να επιλέξουν να υιοθετήσουν, επικαλύπτοντας τις απόψεις σας για τον συντονισμό πάνω από τις προεπιλεγμένες πολιτικές δικτύου.
Διαλογή αναφορών
Ελέγξτε, κλιμακώστε και ενεργήστε σε εισερχόμενες αναφορές συντονισμού από μία ενιαία διεπαφή σχεδιασμένη για ομάδες συντονισμού.
Αφαιρέσεις και αναστολές
Εφαρμογή καταργήσεων, αναστολή λογαριασμών και αναστροφή αποφάσεων με πλήρες ιστορικό ελέγχου συνδεδεμένο με την ταυτότητα του συντονιστή.
Πρότυπα email
Στείλτε προτυποποιημένα μηνύματα εποπτείας στους επηρεαζόμενους χρήστες απευθείας από το dashboard για συνεπή επικοινωνία.
Προσαρμοσμένοι κανόνες ετικετών
Δημιουργήστε και τροποποιήστε λεξιλόγιο ετικετών για να ταιριάζει σε εξειδικευμένες κοινότητες, γλώσσες ή πολιτικές περιεχομένου.
Γιατί να τρέχω Bluesky Ozone στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.