Το Bluesky Ozone είναι η επίσημη υπηρεσία εποπτείας και επισήμανσης για το AT Protocol, το ανοιχτό δίκτυο που τροφοδοτεί το Bluesky. Συνδυάζει ένα web UI Next.js με μια υπηρεσία backend που επιτρέπει στους συντονιστές να ταξινομούν αναφορές, να αφαιρούν ή να αναστέλλουν περιεχόμενο και λογαριασμούς, να εφαρμόζουν ετικέτες και να δημοσιεύουν αυτές τις ετικέτες πίσω στο δίκτυο μέσω WebSockets.

Η λειτουργία της δικής σας Ozone instance σας μετατρέπει σε έναν stackable labeler στον οποίο μπορούν να εγγραφούν οι χρήστες του Bluesky, δίνοντας σε κοινότητες, εκδότες και ερευνητές έναν τρόπο να διαμορφώνουν αυτό που βλέπουν αυτοί και τα μέλη τους χωρίς να εξαρτώνται από έναν μόνο πάροχο εποπτείας. Το Self-hosting διατηρεί αναφορές, ιστορικό ετικετών και αποφάσεις πολιτικής σε υποδομή που ελέγχετε εσείς.