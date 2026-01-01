Αναπτύξτε το SFTPGo με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλήρως εξοπλισμένος, καθοδηγούμενος από συμβάντα server μεταφοράς αρχείων που υποστηρίζει SFTP, FTP, WebDAV και HTTP, με ενσωματωμένη διεπαφή διαχείρισης web.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SFTPGo
Το SFTPGo είναι ένας πλήρως εξοπλισμένος, ανοιχτού κώδικα διακομιστής μεταφοράς αρχείων, χτισμένος γύρω από μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε συμβάντα. Υποστηρίζει πολλαπλά πρωτόκολλα από μία μόνο ανάπτυξη — SFTP, FTPS, WebDAV και HTTP/HTTPS — παράλληλα με πολλαπλά backends αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών συστημάτων αρχείων, Amazon S3, Google Cloud Storage και Azure Blob Storage. Μια ενσωματωμένη διεπαφή WebAdmin δίνει στους διαχειριστές πλήρη έλεγχο στους χρήστες, τις ομάδες, τα όρια και τις πολιτικές πρόσβασης, ενώ μια διεπαφή WebClient επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να διαχειρίζονται τα αρχεία τους απευθείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης χωρίς πρόσθετο λογισμικό.
Η αυτο-φιλοξενία του SFTPGo στο δικό σας VPS διατηρεί την υποδομή μεταφοράς αρχείων υπό τον έλεγχό σας. Εσείς ορίζετε τις πολιτικές διατήρησης, τους κανόνες πρόσβασης και τα backends αποθήκευσης — χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς όρια χρήσης και χωρίς δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του SFTPGo
Υποστήριξη πολυ-πρωτοκόλλου
SFTP, FTPS, WebDAV και HTTP/HTTPS όλα παρέχονται από έναν ενιαίο server, έτσι οι clients που συνδέονται με οποιοδήποτε τυπικό πρωτόκολλο υποστηρίζονται χωρίς επιπλέον εγκαταστάσεις.
Διαχείριση web
Πλήρης διεπαφή WebAdmin βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης για τη διαχείριση χρηστών, ομάδων, φακέλων, ορίων και κανόνων συμβάντων, χωρίς πρόσβαση command-line.
Πολλαπλά storage backends
Συνδεθείτε σε τοπικό χώρο αποθήκευσης, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage, ή απομακρυσμένους SFTP servers και παρουσιάστε τα ως ένα ενοποιημένο δέντρο καταλόγων στους χρήστες.
Γεγονοκεντρική αυτοματοποίηση
Ορίστε κανόνες που ενεργοποιούν webhooks, ειδοποιήσεις email ή προσαρμοσμένα scripts σε γεγονότα αρχείων όπως uploads, downloads ή διαγραφές.
Ποσοστώσεις ανά χρήστη
Επιβάλετε ανεξάρτητα όρια αποθηκευτικού χώρου και εύρους ζώνης ανά χρήστη ή ανά φάκελο για να αποτρέψετε οποιονδήποτε λογαριασμό από την κατανάλωση υπερβολικών πόρων.
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Το TOTP-based 2FA για λογαριασμούς admin και end-user προσθέτει ένα κρίσιμο επίπεδο προστασίας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Γιατί να τρέξω SFTPGo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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