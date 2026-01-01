Το SFTPGo είναι ένας πλήρως εξοπλισμένος, ανοιχτού κώδικα διακομιστής μεταφοράς αρχείων, χτισμένος γύρω από μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε συμβάντα. Υποστηρίζει πολλαπλά πρωτόκολλα από μία μόνο ανάπτυξη — SFTP, FTPS, WebDAV και HTTP/HTTPS — παράλληλα με πολλαπλά backends αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών συστημάτων αρχείων, Amazon S3, Google Cloud Storage και Azure Blob Storage. Μια ενσωματωμένη διεπαφή WebAdmin δίνει στους διαχειριστές πλήρη έλεγχο στους χρήστες, τις ομάδες, τα όρια και τις πολιτικές πρόσβασης, ενώ μια διεπαφή WebClient επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να διαχειρίζονται τα αρχεία τους απευθείας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης χωρίς πρόσθετο λογισμικό.

Η αυτο-φιλοξενία του SFTPGo στο δικό σας VPS διατηρεί την υποδομή μεταφοράς αρχείων υπό τον έλεγχό σας. Εσείς ορίζετε τις πολιτικές διατήρησης, τους κανόνες πρόσβασης και τα backends αποθήκευσης — χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη, χωρίς όρια χρήσης και χωρίς δεδομένα να φεύγουν από την υποδομή σας.