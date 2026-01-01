Το Planka είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εφαρμογή kanban board, φτιαγμένη για ομάδες εργασίας που χρειάζονται μια απλή, self-hosted εναλλακτική λύση του Trello. Με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση καρτών με drag-and-drop και ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας, το Planka βοηθά τις ομάδες να οργανώνουν έργα, να παρακολουθούν εργασίες και να συνεργάζονται χωρίς να βασίζονται σε ιδιόκτητες πλατφόρμες SaaS ή να πληρώνουν τέλη συνδρομής ανά χρήστη.

Το self-hosting του Planka στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα έργου, τα συνημμένα και τις επικοινωνίες της ομάδας υπό τον έλεγχό σας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και ενσωμάτωση Traefik για ασφαλή πρόσβαση HTTPS. Ένας λογαριασμός διαχειριστή δημιουργείται αυτόματα στην πρώτη εκκίνηση με τα διαπιστευτήρια που διαμορφώνετε κατά την ανάπτυξη.