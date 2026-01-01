Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Planka
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Planka
Το Planka είναι μια δωρεάν, ανοιχτού κώδικα εφαρμογή kanban board, φτιαγμένη για ομάδες εργασίας που χρειάζονται μια απλή, self-hosted εναλλακτική λύση του Trello. Με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, διαχείριση καρτών με drag-and-drop και ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας, το Planka βοηθά τις ομάδες να οργανώνουν έργα, να παρακολουθούν εργασίες και να συνεργάζονται χωρίς να βασίζονται σε ιδιόκτητες πλατφόρμες SaaS ή να πληρώνουν τέλη συνδρομής ανά χρήστη.
Το self-hosting του Planka στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα έργου, τα συνημμένα και τις επικοινωνίες της ομάδας υπό τον έλεγχό σας. Αυτή η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων και ενσωμάτωση Traefik για ασφαλή πρόσβαση HTTPS. Ένας λογαριασμός διαχειριστή δημιουργείται αυτόματα στην πρώτη εκκίνηση με τα διαπιστευτήρια που διαμορφώνετε κατά την ανάπτυξη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Planka
Πίνακες Kanban πραγματικού χρόνου
Οι αλλαγές εμφανίζονται άμεσα για όλα τα μέλη της ομάδας με ζωντανές ενημερώσεις που υποστηρίζονται από συνδέσεις WebSocket.
Drag-and-drop cards
Μετακινήστε εργασίες μεταξύ λιστών και αναδιατάξτε προτεραιότητες με διαισθητικές αλληλεπιδράσεις drag-and-drop.
File attachments
Επισυνάψτε αρχεία και εικόνες απευθείας στις κάρτες για να διατηρείτε οργανωμένα τα στοιχεία του έργου παράλληλα με τις εργασίες.
Σχόλια εργασίας
Συζητήστε εργασίες με μέλη της ομάδας μέσω σχολίων καρτών με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο.
Labels and due dates
Κατηγοριοποιήστε κάρτες με χρωματιστές ετικέτες και ορίστε ημερομηνίες λήξης για να παρακολουθείτε προθεσμίες σε όλα τα έργα.
Πίνακες πολλαπλών έργων
Οργανώστε την εργασία σε πολλά έργα με ξεχωριστούς πίνακες, ο καθένας με τους δικούς του καταλόγους και μέλη.
Γιατί να τρέξω Planka στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.