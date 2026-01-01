Το Matrix Conduit είναι ένας απλός, γρήγορος και αξιόπιστος Matrix homeserver γραμμένος σε Rust. Σχεδιασμένο ως μια ελαφριά εναλλακτική λύση του Synapse, διατίθεται ως ένα ενιαίο binary με ενσωματωμένη βάση δεδομένων RocksDB, καταργώντας την ανάγκη για PostgreSQL ή άλλες εξωτερικές υπηρεσίες και μειώνοντας δραματικά το αποτύπωμα πόρων που απαιτείται για την εκτέλεση του δικού σας chat server.

Το self-hosting του Conduit σε ένα VPS σάς δίνει την πλήρη ιδιοκτησία του ιστορικού μηνυμάτων, των μέσων και των encryption keys, ενώ εξακολουθεί να federating με το παγκόσμιο Matrix network. Το End-to-end encryption είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, και οποιοσδήποτε τυπικός Matrix client όπως το Element, το FluffyChat ή το Cinny συνδέεται άμεσα, έτσι ώστε η κοινότητά σας να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που ήδη γνωρίζει.