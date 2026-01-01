Αναπτύξτε το Matrix Conduit με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς Matrix homeserver βασισμένος σε Rust για ασφαλή, ομοσπονδιακή συνομιλία με ελάχιστη κατανάλωση πόρων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Matrix Conduit
Το Matrix Conduit είναι ένας απλός, γρήγορος και αξιόπιστος Matrix homeserver γραμμένος σε Rust. Σχεδιασμένο ως μια ελαφριά εναλλακτική λύση του Synapse, διατίθεται ως ένα ενιαίο binary με ενσωματωμένη βάση δεδομένων RocksDB, καταργώντας την ανάγκη για PostgreSQL ή άλλες εξωτερικές υπηρεσίες και μειώνοντας δραματικά το αποτύπωμα πόρων που απαιτείται για την εκτέλεση του δικού σας chat server.
Το self-hosting του Conduit σε ένα VPS σάς δίνει την πλήρη ιδιοκτησία του ιστορικού μηνυμάτων, των μέσων και των encryption keys, ενώ εξακολουθεί να federating με το παγκόσμιο Matrix network. Το End-to-end encryption είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, και οποιοσδήποτε τυπικός Matrix client όπως το Element, το FluffyChat ή το Cinny συνδέεται άμεσα, έτσι ώστε η κοινότητά σας να συνεχίζει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που ήδη γνωρίζει.
Βασικά χαρακτηριστικά του Matrix Conduit
Ελαφρύ αποτύπωμα
Ενιαίο Rust binary με ενσωματωμένο RocksDB store λειτουργεί άνετα σε μικρά VPS plans όπου το Synapse θα δυσκολευόταν.
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Ιδιωτικά δωμάτια και απευθείας μηνύματα είναι κρυπτογραφημένα από προεπιλογή, ώστε το περιεχόμενο των μηνυμάτων να παραμένει μη αναγνώσιμο σε κανέναν εκτός από τους παραλήπτες τους.
Matrix ομοσπονδία
Συνδεθείτε με χρήστες σε οποιονδήποτε άλλο Matrix homeserver παγκοσμίως μέσω του ανοιχτού πρωτοκόλλου Matrix και του δικτύου ομοσπονδίας.
Όχι εξωτερική βάση δεδομένων
Αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε μια ενσωματωμένη παρουσία RocksDB, εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, ρύθμισης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του PostgreSQL.
Υποστηριζόμενοι τυπικοί πελάτες
Λειτουργεί με Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, και κάθε άλλο client που χρησιμοποιεί το Matrix client-server API.
Έλεγχος token εγγραφής
Περιορίστε τη δημιουργία νέων λογαριασμών με ένα κοινό μυστικό token, ώστε μόνο τα άτομα που προσκαλείτε να μπορούν να εγγραφούν στον server σας.
Γιατί να τρέξω Matrix Conduit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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