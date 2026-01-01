Αναπτύξτε το Spoolman με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης καρουλιών filament για τους λάτρεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης, για τη διαχείριση αποθέματος, κατανάλωσης και ετικετών κωδικών QR.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Spoolman
Το Spoolman είναι μια self-hosted web application για τη διαχείριση filament spools 3D εκτύπωσης. Παρέχει σε makers και print farms ένα κεντρικό inventory για κάθε spool — παρακολουθώντας βάρος, υλικό, χρώμα, κατασκευαστή και το εναπομείναν filament, ώστε να μην ξεκινήσετε ποτέ μια εκτύπωση χωρίς αρκετό υλικό. Σε αντίθεση με τα υπολογιστικά φύλλα ή τα αυτοκόλλητα σημειώματα, το Spoolman αποθηκεύει τα πάντα σε μια lightweight SQLite database, εκθέτει ένα καθαρό REST API για ενσωμάτωση με Klipper και Moonraker, και παρέχει ένα web UI προσβάσιμο από οποιοδήποτε browser στο δίκτυό σας.
Το self-hosting του Spoolman στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα inventory ιδιωτικά και πάντα προσβάσιμα, χωρίς συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους. Οι real-time WebSocket updates σημαίνουν ότι κάθε συνδεδεμένος client βλέπει τις αλλαγές inventory άμεσα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Spoolman
Spool παρακολούθηση αποθέματος
Καταγράψτε τον κατασκευαστή, το υλικό, το χρώμα, το βάρος και το υπόλοιπο νήμα για κάθε καρούλι, ώστε να γνωρίζετε πάντα τι είναι διαθέσιμο πριν ξεκινήσετε μια εκτύπωση.
Ενσωμάτωση Klipper και Moonraker
Το REST API ενσωματώνεται εγγενώς με το Klipper και το Moonraker, ώστε ο 3D εκτυπωτής σας να μπορεί να καταγράφει αυτόματα τη χρήση νήματος χωρίς χειροκίνητη καταγραφή.
Δημιουργός ετικετών QR code
Εκτυπώνετε αυτοκόλλητες ετικέτες QR για κάθε καρούλι - μια γρήγορη σάρωση από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης κινητού εμφανίζει το πλήρες προφίλ υλικού και το υπολειπόμενο βάρος.
Real-time WebSocket ενημερώσεις
Οι αλλαγές αποθέματος μεταδίδονται άμεσα σε όλους τους συνδεδεμένους πελάτες μέσω WebSockets, διατηρώντας τους πίνακες ελέγχου και τα slicers συγχρονισμένα χωρίς χειροκίνητη ανανέωση.
Πολλαπλά backends βάσεων δεδομένων
Προεπιλέγει zero-config SQLite για εγκαταστάσεις ενός χρήστη, με προαιρετική υποστήριξη PostgreSQL και MariaDB για κοινόχρηστες φάρμες εκτύπωσης και μεγαλύτερους όγκους εγγραφών.
Γιατί να τρέξω Spoolman στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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