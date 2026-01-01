Το Spoolman είναι μια self-hosted web application για τη διαχείριση filament spools 3D εκτύπωσης. Παρέχει σε makers και print farms ένα κεντρικό inventory για κάθε spool — παρακολουθώντας βάρος, υλικό, χρώμα, κατασκευαστή και το εναπομείναν filament, ώστε να μην ξεκινήσετε ποτέ μια εκτύπωση χωρίς αρκετό υλικό. Σε αντίθεση με τα υπολογιστικά φύλλα ή τα αυτοκόλλητα σημειώματα, το Spoolman αποθηκεύει τα πάντα σε μια lightweight SQLite database, εκθέτει ένα καθαρό REST API για ενσωμάτωση με Klipper και Moonraker, και παρέχει ένα web UI προσβάσιμο από οποιοδήποτε browser στο δίκτυό σας.

Το self-hosting του Spoolman στο δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα inventory ιδιωτικά και πάντα προσβάσιμα, χωρίς συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους. Οι real-time WebSocket updates σημαίνουν ότι κάθε συνδεδεμένος client βλέπει τις αλλαγές inventory άμεσα.