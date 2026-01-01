Αναπτύξτε το TrailBase με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εναλλακτική λύση Firebase ανοιχτού κώδικα με APIs ασφαλή ως προς τον τύπο, συνδρομές σε πραγματικό χρόνο, auth και admin UI σε ένα ενιαίο εκτελέσιμο.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TrailBase
Το TrailBase είναι μια εναλλακτική λύση Firebase, με χρόνο απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου, μονοεκτελέσιμο, χτισμένη σε Rust, SQLite και Wasmtime. Ενσωματώνει ασφαλή ως προς τον τύπο REST και realtime APIs, έλεγχο ταυτότητας βασισμένο σε JWT με παρόχους OAuth2, ένα ενσωματωμένο περιβάλλον εκτέλεσης WebAssembly για προσαρμοσμένη λογική διακομιστή, και ένα ολοκληρωμένο πίνακα διαχείρισης σε ένα μόνο δυαδικό αρχείο — έτσι ένα πλήρες backend παραδίδεται ως μία μόνο διεργασία χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων για λειτουργία.
Η αυτο-φιλοξενία του TrailBase στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία χρηστών, τα δεδομένα εφαρμογών και τα auth tokens υπό τον πλήρη έλεγχό σας, εξαλείφει την τιμολόγηση BaaS ανά αίτημα και σας προσφέρει προβλέψιμη καθυστέρηση χάρη στην τοπική αποθήκευση SQLite. Τα Client SDKs για TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin και C# διευκολύνουν την ενσωμάτωση με web και mobile εφαρμογές.
Βασικά χαρακτηριστικά του TrailBase
Τυποασφαλείς APIs
Ορίστε συλλογές στο admin UI και το TrailBase δημιουργεί αυτόματα type-safe REST endpoints με JSON Schema, εξαλείφοντας τον εύθραυστο χειρόγραφο κώδικα CRUD.
Συνδρομές πραγματικού χρόνου
Τα Push-based realtime APIs επιτρέπουν στους πελάτες να εγγράφονται σε αλλαγές δεδομένων και να παραμένουν συγχρονισμένοι χωρίς polling, ιδανικά για συνεργατικές εφαρμογές και εφαρμογές με ζωντανή ενημέρωση.
WebAssembly runtime
Εκτελέστε προσαρμοσμένη λογική server-side γραμμένη σε JavaScript, Rust ή Go ως sandboxed στοιχεία WASM, χωρίς να χρειάζεται να γίνει εκ νέου κατασκευή ή επανεκκίνηση του server.
Ενσωματωμένη πιστοποίηση
Η εγγραφή με email/κωδικό πρόσβασης καθώς και πάροχοι OAuth2 όπως η Google και το Discord λειτουργούν άμεσα χρησιμοποιώντας JWT και refresh tokens - δεν απαιτείται ξεχωριστή υπηρεσία ταυτότητας.
Πίνακας ελέγχου διαχειριστή
Ένα ενσωματωμένο web UI σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε πίνακες, να περιηγείστε σε εγγραφές, να διαμορφώνετε auth και να επιθεωρείτε αρχεία καταγραφής χωρίς να γράφετε SQL ή κλήσεις REST χειροκίνητα.
Ενιαίο δυαδικό σε SQLite
Όλα λειτουργούν από ένα εκτελέσιμο Rust που υποστηρίζεται από SQLite, έτσι οι αναπτύξεις παραμένουν απλές και τα ερωτήματα παραμένουν γρήγορα χωρίς ξεχωριστό διακομιστή βάσης δεδομένων.
Γιατί να τρέξω TrailBase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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