Έκπτωση έως 69% για TrailBase

Αναπτύξτε το TrailBase με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Εναλλακτική λύση Firebase ανοιχτού κώδικα με APIs ασφαλή ως προς τον τύπο, συνδρομές σε πραγματικό χρόνο, auth και admin UI σε ένα ενιαίο εκτελέσιμο.

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VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το TrailBase με εγκατάσταση με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
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Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TrailBase

Το TrailBase είναι μια εναλλακτική λύση Firebase, με χρόνο απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου, μονοεκτελέσιμο, χτισμένη σε Rust, SQLite και Wasmtime. Ενσωματώνει ασφαλή ως προς τον τύπο REST και realtime APIs, έλεγχο ταυτότητας βασισμένο σε JWT με παρόχους OAuth2, ένα ενσωματωμένο περιβάλλον εκτέλεσης WebAssembly για προσαρμοσμένη λογική διακομιστή, και ένα ολοκληρωμένο πίνακα διαχείρισης σε ένα μόνο δυαδικό αρχείο — έτσι ένα πλήρες backend παραδίδεται ως μία μόνο διεργασία χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων για λειτουργία.

Η αυτο-φιλοξενία του TrailBase στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία χρηστών, τα δεδομένα εφαρμογών και τα auth tokens υπό τον πλήρη έλεγχό σας, εξαλείφει την τιμολόγηση BaaS ανά αίτημα και σας προσφέρει προβλέψιμη καθυστέρηση χάρη στην τοπική αποθήκευση SQLite. Τα Client SDKs για TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin και C# διευκολύνουν την ενσωμάτωση με web και mobile εφαρμογές.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του TrailBase

Τυποασφαλείς APIs

Ορίστε συλλογές στο admin UI και το TrailBase δημιουργεί αυτόματα type-safe REST endpoints με JSON Schema, εξαλείφοντας τον εύθραυστο χειρόγραφο κώδικα CRUD.

Συνδρομές πραγματικού χρόνου

Τα Push-based realtime APIs επιτρέπουν στους πελάτες να εγγράφονται σε αλλαγές δεδομένων και να παραμένουν συγχρονισμένοι χωρίς polling, ιδανικά για συνεργατικές εφαρμογές και εφαρμογές με ζωντανή ενημέρωση.

WebAssembly runtime

Εκτελέστε προσαρμοσμένη λογική server-side γραμμένη σε JavaScript, Rust ή Go ως sandboxed στοιχεία WASM, χωρίς να χρειάζεται να γίνει εκ νέου κατασκευή ή επανεκκίνηση του server.

Ενσωματωμένη πιστοποίηση

Η εγγραφή με email/κωδικό πρόσβασης καθώς και πάροχοι OAuth2 όπως η Google και το Discord λειτουργούν άμεσα χρησιμοποιώντας JWT και refresh tokens - δεν απαιτείται ξεχωριστή υπηρεσία ταυτότητας.

Πίνακας ελέγχου διαχειριστή

Ένα ενσωματωμένο web UI σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε πίνακες, να περιηγείστε σε εγγραφές, να διαμορφώνετε auth και να επιθεωρείτε αρχεία καταγραφής χωρίς να γράφετε SQL ή κλήσεις REST χειροκίνητα.

Ενιαίο δυαδικό σε SQLite

Όλα λειτουργούν από ένα εκτελέσιμο Rust που υποστηρίζεται από SQLite, έτσι οι αναπτύξεις παραμένουν απλές και τα ερωτήματα παραμένουν γρήγορα χωρίς ξεχωριστό διακομιστή βάσης δεδομένων.

Γιατί να τρέξω TrailBase στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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