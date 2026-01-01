Το TrailBase είναι μια εναλλακτική λύση Firebase, με χρόνο απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου, μονοεκτελέσιμο, χτισμένη σε Rust, SQLite και Wasmtime. Ενσωματώνει ασφαλή ως προς τον τύπο REST και realtime APIs, έλεγχο ταυτότητας βασισμένο σε JWT με παρόχους OAuth2, ένα ενσωματωμένο περιβάλλον εκτέλεσης WebAssembly για προσαρμοσμένη λογική διακομιστή, και ένα ολοκληρωμένο πίνακα διαχείρισης σε ένα μόνο δυαδικό αρχείο — έτσι ένα πλήρες backend παραδίδεται ως μία μόνο διεργασία χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων για λειτουργία.

Η αυτο-φιλοξενία του TrailBase στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία χρηστών, τα δεδομένα εφαρμογών και τα auth tokens υπό τον πλήρη έλεγχό σας, εξαλείφει την τιμολόγηση BaaS ανά αίτημα και σας προσφέρει προβλέψιμη καθυστέρηση χάρη στην τοπική αποθήκευση SQLite. Τα Client SDKs για TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin και C# διευκολύνουν την ενσωμάτωση με web και mobile εφαρμογές.